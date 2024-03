Por que o MorumBis deixou de ser alternativa do Palmeiras para o Allianz

Sem o Allianz Parque, o Palmeiras adotou a Arena Barueri como sua "segunda casa" no Campeonato Paulista e, diferentemente do ano passado, não colocou o MorumBis - casa do rival São Paulo — como opção. O motivo? A contratação de Caio Paulista.

O que aconteceu

A chegada do lateral-esquerdo amargou a relação entre as diretorias de São Paulo e Palmeiras. Caio Paulista defendeu o Tricolor na temporada passada, teve uma saída turbulenta e hoje integra o time de Abel Ferreira.

Dessa forma, não houve "clima" para o Palmeiras negociar para usar o MorumBis. No ano passado, o Alviverde mandou dois jogos na casa do rival, contra Cerro Porteño e Santos.

Com o Pacaembu ainda em obras, a opção foi mandar os jogos na Arena Barueri. O estádio hoje é administrado pela Crefipar, empresa que pertence à Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Ainda não há prazo para o Palmeiras retornar ao Allianz Parque. O estádio foi interditado no início de fevereiro pela baixa qualidade do gramado.

Torcedor mais distante do time

O Palmeiras mandou três jogos em Barueri nesta temporada, com média de 16.767 torcedores. O número não foi menor por conta do clássico contra o Corinthians, que contou com 29.647 pessoas.

O público é menos da metade da média do Allianz Parque em 2024. O Palmeiras teve média de 33.803 torcedores nos dois jogos, contra Inter de Limeira e Santos.

Público nos jogos do Palmeiras em Barueri:

Palmeiras x Ituano - 8.879 torcedores

Palmeiras x Corinthians - 29.647

Palmeiras x Mirassol - 11.774

Jogo no MorumBis teve recorde centenário

A vitória sobre o Santos no MorumBis pelo Paulistão de 2023 contou com 49.241 torcedores e virou recorde. Foi o maior público do Palmeiras como mandante no século XXI.

Já a partida contra o Cerro Porteño (PAR) teve 42.340 pessoas nas arquibancadas. O time de Abel Ferreira venceu a partida pela fase de grupos da Copa Libertadores por 2 a 1.

Os dois jogos superam, por exemplo, o maior público da história do Allianz Parque. O clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão de 2023 contou com 41.457 pessoas.

O MorumBis tem capacidade para pouco mais de 65 mil pessoas. Já o Allianz corporta quase 44 mil.