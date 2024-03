O que o Corinthians precisa para se classificar no Paulista

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians fez o dever de casa e venceu o Santo André. Agora, precisa secar os adversários do grupo para continuar sonhando com o mata-mata do Paulistão.

O que aconteceu

O Corinthians foi a 13 pontos, mas ainda é o lanterna do Grupo C. Sem chances matemáticas de ultrapassar o líder Bragantino, resta ao time buscar a segunda posição da chave.

O Alvinegro paulista precisa que Inter de Limeira e Mirassol não vençam seus jogos. Os dois times têm 14 pontos cada um e um triunfo já elimina o clube do Parque São Jorge. O Mirassol está visitando a Portuguesa agora, e a Inter de Limeira recebe o Ituano às 20h (de Brasília).

Se os dois adversários no máximo empatarem, o Corinthians irá vivo para a última rodada. Como o Alvinegro paulista só pode chegar a 16 pontos, precisa que a Inter de Limeira e o Mirassol não tenham mais que dois empates nas duas rodadas restantes — nesse cenário, o time de Itaquera avançaria pelo número de vitórias (5).