Nottingham Forest x Liverpool: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Neste sábado, o Nottinham Forest recebe o Liverpool, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. A bola vai rolar a partir das 12 horas (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão na ESPN e no Star+.

Pontuação

Nottingham Forest: 24 pontos em 26 jogos, começou a rodada na 17ª posição.



Liverpool: 60 pontos em 26 jogos, começou a rodada na 1ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Nottingham Forest: três derrotas e duas vitórias.

Liverpool: cinco vitórias.

Prováveis escalações

Nottingham Forest: Matz Sels; Neco Williams, Felipe, Murillo e Harry Toffolo; Danilo, Nicolás Domínguez e Morgan Gibbs-White; Elanga, Awoniyi e Hudson-Odoi



Técnico: Nuno Espírito Santos

Liverpool: Kelleher; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk e Robertson; Conor Bradley, Mac Allister e Bobby Clark; Harvey Elliott, Gakpo e Luis Díaz



Técnico: Jurgen Kloop

Arbitragem

O árbitro do jogo será Paul Tierney, com Richard West e Scott Ledger como assistentes. Stuart Attwell estará no comando do VAR.