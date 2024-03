Corinthians: Quatro motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

O Corinthians recebe o Santo André às 16h (de Brasília) de hoje, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Paulistão. O UOL lista abaixo quatro motivos para o torcedor acreditar na vitória do time comandado por António Oliveira e um para desconfiar da equipe.

Para acreditar

Fase com António Oliveira: O treinador português chegou e imediatamente mudou os ares e os rumos do clube do Parque São Jorge no Estadual. Apesar da derrota para a Ponte Preta no último jogo, em casa, o novo comandante tem 66,7% de aproveitamento — tendo conquistado dez dos 15 pontos disputados.

Tempo para trabalhar e recuperar: António teve a sua primeira semana livre sem jogos para treinar e implementar sua filosofia de jogo. Além disso, jogadores aproveitaram o período para avançarem no tratamento de lesões ou de recondicionamento físico, como Pedro Raul e Igor Coronado.

Adversário em baixa: O Santo André tem a pior campanha geral, com apenas cinco pontos, e nenhuma vitória no Paulistão. Como visitante, foram quatro derrotas e um empate em cinco jogos no Estadual.

Retrospecto amplamente favorável: O Corinthians só perdeu um dos últimos 11 jogos que fez como mandante contra o Santo André. Nesse recorte, que vem desde 1990, foram oito triunfos. A única derrota foi em 2017.

Yuri Alberto durante Corinthians x Ponte Preta, partida do Campeonato Paulista Imagem: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF

Para desconfiar

Santo André motivado: Os dois times estão em situação delicada e precisam urgentemente dos três pontos. Enquanto o Corinthians ainda sonha com a classificação, o Santo André busca se salvar do rebaixamento — e também tem chances de avançar ao mata-mata.