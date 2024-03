Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, repercute suspensão de Paul Pogba

O jogador Paul Pogba, da Juventus, está suspenso do futebol por quatro anos, após anúncio do Tribunal Antidoping da Itália, na última quinta-feira. O treinador da equipe italiana, Massimiliano Allegri, repercutiu sobre a notícia e afirmou que a suspensão do jogador é uma grande perda para o futebol.

"Do ponto de vista humano, me entristece muitíssimo, e na perspectiva futebolística, está perdendo um jogador extraordinário. Tive a sorte de trabalhar com ele e treiná-lo. É muito difícil encontrar jogadores como ele, é um cara fantástico", pontuou o treinador em entrevista coletiva antes do jogo diante do Napoli, pelo Campeonato Italiano.

LIVE ? Dall'Allianz Stadium le parole di Mister Allegri pre #NapoliJuve ? JuventusFC (@juventusfc) March 2, 2024

Pogba e Allegri trabalharam juntos na equipe da Juventus que conquistou o título da Série A nos anos de 2015 e 2016. Após seis anos no Manchester United, em seu retorno, o astro francês não atingiu o sucesso de sua primeira passagem pelo clube, também sob comando de Massimiliano.

Allegri disse que enviou uma mensagem ao atleta na quinta-feira, após o anúncio da suspensão que vai até agosto de 2027, quando Pogba completará 34 anos. Desde julho de 2022, o meio campista fez apenas uma partida como titular e 11 partidas como reserva.