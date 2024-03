Londrina x Athletico-PR: prováveis escalações e onde assistir ao Paranaense 2024

Londrina e Athletico-PR entram em campo neste sábado, pelo jogo de ida das quartas de final do Paranaense 2024. A partida será disputada no Estádio do Café, na cidade de Londrina, a partir das 16 horas (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



O jogo será transmitido pela TV Paraná Turismo e NSports.

PONTUAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO



Londrina - 14 pontos em 11 partidas (8º colocado)



Athletico - 25 pontos pontos em 11 partidas (1º colocado)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Londrina



Neneca; Thiago Ennes, Luís Felipe, Davi e Pedro Cacho; Marthã, Riquelmy e Rafael Longuine; Calyson, Peu e Everton.



Técnico: Emerson Ávila

Athletico



Bento; Kaike Rocha, Luan Patrick e Thiago Heleno; Fernandinho, Julimar, Canobbio e Felipinho; Bruno Zappeli, Cuello e Mastriani.



Técnico: Juan Carlos Osorio

ARBITRAGEM



O árbitro será Kleber Ariel Gonçalves Silva, com os assistentes Leandro Polli Glugoski e Luiz Henrique Campanhoni Amadori.