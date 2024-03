Laura Pigossi brilha e é campeã do W50 de Pretória, na África do Sul

Neste sábado, a brasileira Laura Pigossi, número 123 do mundo, atleta da AD In Academy, em Barcelona, na Espanha, conquistou o título do torneio W50 de Pretória, na África do Sul, evento com premiação de 40 mil doláres (cerca de 198,1 mil reais na cotação atual), disputado no piso duro.

Na final, Laura derrotou a belga Hanne Vandewinkel, cabeça de chave 8, por 2 sets a 1 com parciais de 6/2, 4/6 e 7/5 após pouco mais de duas horas.

LAURA PIGOSSI IS THE WIPHOLD INTERNATIONAL CHAMPION! ? The Brazilian top seed defeated Hanne Vandewinkel 6-2, 4-6, 7-5 to claim the title. Next up, ?? Isabella and Zoe Kruger fightS for the doubles trophy against Alina Charaeva and Ekaterina Reyngold.#WIPHOLDinternational pic.twitter.com/djzv26cRuu ? Tennis South Africa (@TennisSA) March 2, 2024

"Foi um jogo duro, a menina jogou super bem. Estou feliz que consegui jogar bem nos momentos importantes, consegui aguentar. Final nunca é fácil, ganhar um torneio, entra um pouco de dúvida. Soube lidar bem com essa situação. Estou feliz por minha atitude e garra", disse a atleta.

Com a conquista, ela subirá oito posições e será a 115ª do mundo na WTA, na segunda-feira. Laura embarca na noite deste sábado para Indian Wells, na Califórnia, onde tenta disputar o qualificatório do WTA 1000. A brasileira está a uma desistência da vaga no 'quali' que já começa na próxima segunda-feira.