Juventude x Internacional: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Gaúcho

Neste sábado, Juventude e Internacional se enfrentam pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), e os visitantes buscam encerrar a etapa inicial do torneio com mais uma vitória. Os donos da casa ainda sonham com uma posição melhor.

ONDE ASSISTIR

RBS TV (filial da Globo no Rio Grande do Sul) e Premiere transmitem a partida.

PONTUAÇÃO NA TABELA

Juventude - 15 pontos em 10 jogos (4V - 3E - 3D) - iniciou a rodada na quarta posição

Internacional - 25 pontos em 10 jogos (8V - 1E - 1D) - iniciou a rodada na liderança

ESCALAÇÕES

Juventude

Wingert; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Luis Oyama, Mandaca, Jadson e Jean Carlos; Erick Farias e Gilberto.

Técnico: Roger Machado.

Internacional

Anthoni Souza; Hugo Mallo (Bustos), Robert Renan, Igor Gomes e Renê (Thauan Lara); Bruno Henrique (Fernando), De Pena, Wesley e Maurício (Wanderson); Luis Adriano e Lucca.

Técnico: Eduardo Coudet.

ARBITRAGEM

Daniel Nobre Bins comanda a arbitragem do confronto, acompanhado dos assistentes Fagner Bueno Cortes e Juarez de Mello Junior.