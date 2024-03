Jogo do Corinthians hoje (2/3) no Paulistão: onde assistir ao vivo

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians recebe o Santo André hoje (2), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O jogo será transmitido pela CazéTV e Paulistão Play.

O Corinthians ainda luta por uma vaga nas quartas de final do Paulistão. O Timão soma 10 pontos no Grupo C, mas depende de uma combinação de resultados para avançar.

O Santo André é o lanterna e ainda não venceu na competição. A equipe briga para escapar da degola nos últimos dois compromissos.

Corinthians x Santo André -- Campeonato Paulista

Data e horário: 2 de março, às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Transmissão: CazéTV e Paulistão Play