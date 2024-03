Goiatuba x Atlético-GO e Goiânia x Goiás: prováveis escalações e onde assistir

Neste sábado, Atlético-GO e Goiás entram em campo pelas quartas de final do Campeonato Goiano. O Dragão enfrenta o Goiatuba, no Estádio Divino Garcia Rosa, às 16h (de Brasília). Enquanto o Esmeraldino jogará contra o Goiânia, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, às 18h.

- JOGO GOIATUBA x ATLÉTICO-GO

ONDE ASSISTIR



A partida terá transmissão dos canais de streaming FGF TV, Canal Deputados Aqui e TV Alego.

PONTUAÇÃO



Goiatuba: terminou a primeira fase com 16 pontos em 11 partidas (6º colocado)



Atlético-GO: terminou a primeira fase com 25 pontos em 11 partidas (3º colocado)







PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Goiatuba: Rafael Copetti; Everton, Alex, Rodrigo Milanez e Elivelton Recife; Gilberto Júnior, Lagoa e Guilherme Pitbull; Ikson, Gean Maciel e Leandrinho.



Técnico: Márcio Goiano

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão; Roni, Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando.



Técnico: Jair Ventura

Treino do dia! ? ? Rosiron Rodrigues | Goiás EC pic.twitter.com/Ncbm1hdIP2 ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) February 29, 2024

ARBITRAGEM

Goiatuba x Atlético-GO: A partida será apitada por André Luiz Castro, com os assistentes Hugo Corres e Tiego dos Santos.

- JOGO GOIÂNIA x GOIÁS

ONDE ASSISTIR

O jogo poderá ser acompanhado pelo canal TV Brasil Central, na televisão aberta ou no YouTube, TV Alego e nos aplicativos Deputados Aqui e TBC Flix. PONTUAÇÃO NO CAMPEONATO

Goiânia: terminou a primeira fase com 12 pontos em 11 partidas (8º colocado) Goiás: terminou a primeira fase com 27 pontos em 11 partidas (1º colocado)