Giro: Chapecoense perde para o Criciúma, mas escapa do rebaixamento no Catarinense

A Chapecoense foi derrotada pelo Criciúma neste sábado, mas escapou do rebaixamento na última rodada do Campeonato Catarinense. O jogo, que ocorreu no estádio Heriberto Hülse, terminou 2 a 0 para os donos da casa. Wilker Ángel e Felipe Vizeu anotaram os gols do duelo.

Mesmo com a derrota, a Chapecoense conseguiu escapar do rebaixamento. A Inter de Lages, que foi rebaixada, perdeu para o Figueirense por 3 a 1. Caso a equipe vencesse a partida por dois gols de diferença, igualaria os mesmos 11 pontos da Chape, mas a ultrapassaria na tabela no quesito saldo de gols e rebaixaria o time de Chapecó.

O Criciúma, já classificado para a próxima fase, encerrou a primeira etapa na liderança isolada, com 25 pontos conquistados. A Chapecoense terminou sua participação na competição com 11 unidades, na nona posição.

A Chape foca agora nos seus próximos compromissos na temporada, válidos pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma segue em busca do título estadual.

Os donos da casa abriram o placar aos 42 minutos do primeiro tempo, com gol de Wilker Ángel, que testou de cabeça após cobrança de falta. O Criciúma foi superior na primeira etapa e foi ao intervalo com o resultado positivo.

Final de partida no Heriberto Hülse. Criciúma 2×0 Chapecoense.

No segundo tempo, a Chapecoense, precisando do resultado, tentou buscar o empate. Todavia, aos 41 minutos, Felipe Vizeu aproveitou sobra na área e finalizou para ampliar o marcador para o Criciúma.

Também neste sábado, pelo Catarinense, Avaí e Figueirense encerram a primeira fase com vitória, contra Concórdia e Inter de Lages, respectivamente. Brusque e Joinville também triunfaram na última rodada e conquistaram a classificação para a próxima etapa do torneio.

Pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR foi derrotado pelo Londrina por 1 a 0, no estádio do Café. O único gol da partida foi marcado por Henrique, e o Furacão terá que vencer o adversário em Curitiba para ir à semifinal.

O Atlético-GO não tomou conhecimento do Goiatuba e venceu o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano por 3 a 0, neste sábado, fora de casa. Os gols foram anotados por Adriano, Luiz Fernando e Vágner Love.

Confira os resultados dos Estaduais neste sábado

Campeonato Catarinense

Barra FC 1 x 0 Hercílio Luz

Brusque 4 x 1 Marcilio Dias

Concordia 0 x 1 Avaí

Criciúma 2 x 0 Chapecoense

Figueirense 3 x 1 Inter de Lages

Nação 1 x 3 Joinville

Campeonato Paranaense

Londrina 1 x 0 Athletico-PR

Campeonato Goiano

Goiatuba 0 x 3 Atlético-GO