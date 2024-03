Fluminense x Botafogo: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense recebe o Botafogo, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã. A partida será transmitida pela Band, Bandsports e Canal GOAT.

O Tricolor, que na última quinta-feira espantou o "fantasma" da LDU-EQU e conquistou o inédito título da Recopa Sul-Americana, vem de uma derrota por 2 a 0 para o Flamengo no Campeonato Carioca. No entanto, com 21 pontos na competição, a equipe visa o triunfo para garantir a vice-liderança.

Por outro lado, o Botafogo, que passou para a terceira fase da Copa Libertadores, com direito a uma histórica goleada de 6 a 0 sobre o Aurora da Bolívia na quarta-feira, superou o Audax na última partida pelo Campeonato Carioca. Atualmente com 17 pontos na quinta colocação, o time não depende das próprias forças para se classificar. Assim, além de ter que ganhar, terá que torcer por um tropeço do Vasco diante da Portuguesa, no domingo.

O treinador Fábio Matias, do Botafogo, garante um time ofensivo no clássico.

"Nós procuramos sempre colocar em campo uma equipe agressiva, que consiga se impor, mas respeitando o adversário", disse ele.

Já Fernando Diniz, comandante do Fluminense, aposta na força da torcida.

"A nossa conexão com a torcida é muito grande. Peço que se eles puderem, que compareçam para apoiar mais uma vez", disse ele.

Já na escalação, é provável que os dois times poupem jogadores. Pelo lado do Fluminense, será pelo desgaste exigido contra a LDU, enquanto o Botafogo mira o duelo do meio de semana com o Bragantino pela Copa Libertadores. O único desfalque por suspensão em ambos os lados é o atacante botafoguense Matheus Nascimento, que acumula cartões amarelos. Por fim, ambos os técnicos só irão divulgar a escalação minutos antes do encontro.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X BOTAFOGO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 3 de março de 2024 (Domingo)



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo



Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Thiago Filemon Soares Pinto



VAR: Rosrigo Carvalhaes de Miranda

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Marlon e Diogo Barbosa; Martinelli, André, Renato Augusto e Terans; John Kennedy e Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Marçal; Gregore, Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Diego Hernández; Jefferson Savarino e Tiquinho Soares



Técnico: Fábio Matias