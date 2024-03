Filipe Toledo dá adeus ao ISA Games; Yago Dora e Gabriel Medina avançam

Na manhã de hoje (2), Filipe Toledo não conseguiu ter boa atuação e foi eliminado na oitava fase da repescagem do ISA Games, disputado em Porto Rico. Por outro lado, Yago Dora abusou dos aéreos e se classificou para a sequência do torneio junto com Gabriel Medina, que brilhou na chave principal e ficou a uma bateria da grande decisão.

O que aconteceu

Na segunda bateria da oitava fase, Filipinho encarou Andy Criere (Espanha), Rio Waida (Indonésia) e Cody Young (Canadá). Vale destacar que apenas os dois primeiros avançaram para a sequência do torneio.

Com boa manobra logo no início, Filipe Toledo garantiu nota de 4.43, mas encontrou dificuldades para achar boas ondas. O momento do mar não ajudou os competidores.

Mesmo tentando de tudo, Filipinho não encontrou uma segunda nota e terminou a bateria precisando de 5.54. Nos últimos segundos, o surfista tentou de novo, mas não conseguiu se dar bem.

Assim, Rio Waida somou 10.33 e ficou com a liderança da bateria. Andy Criere terminou a bateria em segundo e também avançou para a próxima fase.

Some of the best shots from Day 7



Download all the photos from the ISA World Surfing Games at https://t.co/PKDvOI8GR8#isasurfing #Surf



@discoverpuertorico@ctpuertorico





@pablofrancostudio

@jersson_barboza_photos

@waterworkmedia

@pablojimenez_photo pic.twitter.com/y1DTGc6UCJ -- International Surfing Association (@ISAsurfing) March 1, 2024

Yago Dora e Gabriel Medina se classificam

Na terceira bateria da oitava fase da repescagem, Yago Dora entrou na água com a missão de manter o Brasil vivo na briga pela vaga extra nas Olimpíadas. Filipinho e João Chianca já estão classificados, enquanto Yago e Gabriel Medina sonham com a classificação através do ISA Games. No momento, o time brasileiro lidera a competição ao lado da França.

Pressionado, Yago não sentiu o peso e dominou a bateria para vencer com o somatório de 14.73 (7.50 + 7.23). Ramzi Boukhiam terminou a disputa com o segundo lugar, enquanto John John Florence e Kehu Butler se despediram do ISA Games.

Também no dia de hoje (2), Gabriel Medina disputou a primeira bateria na chave principal para seguir lutando pelo título. Assim, o surfista deu show de aéreos para dominar Joan Duru e Marco Mignot, ambos da França. Vale explicar que o ISA Games funciona com uma espécie de dois campeonatos (o torneio principal e a repescagem).

Com somatório de 17.06 (9.23 + 7.83), o tricampeão mundial venceu a bateria e avançou para a última rodada. Caso vença novamente, ele estará classificado para a final do ISA Games.

Brasileiras no ISA Games

Já na segunda bateria da quinta fase da repescagem, Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel entraram na água e foram eliminadas. A bateria foi disputada contra Johanne Defay (França) e Sally Fitzgibbons (Austrália).

Assim, Tati Weston-Webb permaneceu em segundo lugar, mas levou a virada para Sally Fitzgibbons na última onda e ficou de fora do torneio. Já Tainá Hinckel terminou em último e deu adeus ao ISA Games. Vale destacar que as duas surfistas já estão classificadas para as Olimpíadas. Por outro lado, o Brasil não terá direito a uma terceira vaga através da competição.