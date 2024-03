Escalação do São Paulo: Carpini comanda último treino antes do Choque-Rei

A escalação do São Paulo não deve ter surpresas para o clássico deste domingo, contra o Palmeiras, às 20h (de Brasília) no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Neste sábado, no CT da Barra Funda, o elenco tricolor concluiu sua preparação para mais um Choque-Rei, que contará com casa cheia.

Para essa partida, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com Jonathan Calleri, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Rodrigo Nestor (processo de transição para o campo), Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda), Moreira (lesão no músculo reto femoral da coxa direita) e Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita) são os outros desfalques do São Paulo.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar o Palmeiras tem Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Wellington Rato, Lucas e Ferreirinha; Luciano.

O treino

O dia começou com a exibição de um vídeo para o elenco nas dependências internas do CT da Barra Funda. Posteriormente, os jogadores realizaram aquecimento antes do início das atividades com bola no gramado.

Thiago Carpini comandou um treino técnico em campo reduzido. Mais tarde, houve um trabalho tático no qual o treinador do São Paulo promoveu os últimos ajustes visando o clássico deste domingo.

O elenco tricolor ainda realizou um treino de bolas paradas ofensivas e defensivas, fechando o sábado de trabalho na calorosa manhã deste sábado no CT da Barra Funda, na Zona Oeste da capital paulista.