Dorival chama seis volantes e quer seleção diferente em relação a Diniz

Foi só a primeira lista, mas Dorival Júnior já deu um recado claro de uma diferença entre o que deseja para a seleção brasileira em comparação ao período com Fernando Diniz.

O que aconteceu

O técnico atual chamou seis volantes: André, Casemiro, Bruno Guimarães, João Gomes, Douglas Luiz e Pablo Maia.

O setor de meio-campo ainda tem Lucas Paquetá e Andreas Pereira.

A lista passada de Fernando Diniz tinha cinco meio-campistas. E oito atacantes/pontas.

Dorival deixou claro que imagina uma seleção com uma proteção relevante durante determinados momentos da partida.

E, diferentemente de Diniz, entende que isso deve ser feito com jogadores característicos do setor e não apenas recuando os homens de frente (pontas ou segundo atacante).

Com Diniz, a seleção atuou basicamente com dois volantes: a formação titular tinha Casemiro ou André e Bruno Guimarães. Em alguns jogos, eles ficaram sobrecarregados.

Dorival já desenhou a lista atual com um cenário em que terá três meio-campistas mais fixos, até pela ausência de Neymar e a volta de Lucas Paquetá.

O técnico da seleção citou a possibilidade de recorrer a Rodrygo como um meia, como fizera Diniz, mas não escondeu o desejo de uma seleção protegida no meio. No Real Madrid atual, Rodrygo é um atacante que vai da direita para o centro e forma dupla com Vini Jr.

Temos alguns jogadores com funções, temos Andreas, Paquetá. Os próprios volantes que falam segundo volantes, mas pra mim são meias, alguns de chegada, outros de criação. Estamos cientes de que é uma posição que tem faltado em muitos clubes. Por isso estamos readaptando volantes para funções de criação. Nessa própria situação, eu também coloco o Rodrygo como jogador que pode executar essa função. Por isso que nós, percebendo que temos alguns jogadores que são curingas, procurei um reforço no meio-campo para que estejamos mais protegidos em determinados momentos de uma partida. Dorival Júnior, técnico da seleção

O fator Paquetá

Diniz até queria contar com Paquetá, mas a seleção se precaveu quando veio a suspeita de envolvimento do jogador em apostas. Mas a investigação na Inglaterra não trouxe um desfecho condenatório.

Se tivesse permanecido na seleção, Diniz teria chamado Paquetá para os próximos jogos de março. A diferença é que o treinador o via não só como terceiro homem de meio-campo, mas como um segundo volante também.

Com Dorival, esse desenho do meio-campo passa pela necessidade de dar uma cara à seleção sem Neymar. O craque do Al Hilal foi o principal articulador do Brasil nos últimos anos, quando deixou de ser ponta-esquerda no PSG para virar um 10 mais centralizado.

E a prática?

Dorival não quis antecipar quais serão os 11 titulares do Brasil contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

O lado prático do que ele tem em mente será nos primeiros treinos da próxima Data Fifa, em solo inglês.