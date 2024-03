Deyverson entra na onda e desafia Popó para luta de boxe: 'Você já era'

Em vídeo descontraído, Deyverson decidiu ousar mais uma vez e convidar Popó para uma luta de boxe.

O que aconteceu

Ao lado de alguns jogadores do Cuiabá, Deyverson teve a ideia de interagir com Acelino Freitas e desafiar o campeão para uma luta. A brincadeira levou os companheiros de time ao delírio durante viagem de ônibus.

"Popó, quem fala sou eu, Deyvinho, e eu te desafio no ringue", avisou o atacante do Dourado. Nas redes sociais, os amantes do futebol e do mundo das lutas enlouqueceram e viralizaram o convite de Deyverson.

No final do vídeo, o descontraído jogador ainda deu um grito de motivação e recebeu o apoio dos jogadores do Cuiabá. Popó ainda não respondeu ao convite de Deyverson.