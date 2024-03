Cruzeiro x Uberlândia: saiba onde assistir e prováveis escalações do duelo da última rodada do Mineiro

Neste sábado, a fase de grupos do Campeonato Mineiro chega ao fim. Pela oitava e última rodada, o Cruzeiro recebe o Uberlândia, às 16h30 (de Brasília), no Mineirão.

Onde assistir

A transmissão da partida fica por conta do Premiere, no pay-per-view.

Situação na tabela

Cruzeiro: Já classificada para as semifinais, a Raposa ocupa o topo do Grupo A, com 16 pontos somados após sete jogos. Se vencer o Uberlândia, garante ainda a liderança da classificação geral da competição.

Uberlândia: A equipe ocupa a segunda posição do Grupo B, com oito pontos - três atrás do Atlético-MG.

2??5?? MIL INGRESSOS VENDIDOS! ?? Queremos ver o Mineirão cheio neste jogo de sábado, às 16h30, contra o Uberlândia. Vamos fazer uma linda festa e apoiar o Cabuloso do início ao fim! ?Não fique de fora, garanta seu lugar: https://t.co/ufex7sOclX ou pelo App Nação Azul.#CRUxUEC... pic.twitter.com/bnKwIxXyJs ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) February 29, 2024

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Rafael Elias, Dinenno e Arthur Gomes.



Técnico: Nicolás Larcamón

Uberlândia: Rafael Pin; Tiago Baiano, Jamerson, Jorge Mendonça e João Victor; Elias Miguel, Vinicius Balotelli e Sabino; Vicente de Jesus, Jefferson Victor e Jorge Rocha.



Técnico: Wellington Fajardo

Arbitragem

Andreza Helena de Siqueira será a responsável por apitar o confronto. Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva serão os auxiliares, enquanto Wagner Reway ficará no comando do VAR.