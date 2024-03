Corinthians vence Santo André com gol nos acréscimos e ganha respiro no Campeonato Paulista

O Corinthians venceu o Santo André por 3 a 2 na tarde deste sábado, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, que contou com gol nos acréscimos de Pedro Raul, o Timão ganhou respiro Estadual, pensando em classificação para as quartas de final.

Com o triunfo, o Corinthians segue na lanterna do grupo C, mas com 13 pontos conquistados. Agora, o Timão precisa torcer para que Mirassol (14) e Inter de Limeira (14) não vençam seus jogos na rodada, contra Portuguesa e Ituano, respectivamente. Já o Santo André segue na lanterna do grupo A e da classificação geral, com 5 unidades.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Água Santa, no domingo (16), pela última rodada da fase de grupos. Já o Santo André terá pela frente a Ponte Preta, no mesmo dia e horário.

O jogo

O jogo começou "morno", com o Corinthians tendo dificuldade para impor seu volume contra o lanterna do torneio. Aos 15 minutos, Yuri Alberto chegou a abrir o placar em lance de bola parada, mas o VAR invalidou o tento por conta de um toque no braço do camisa 9.

Mesmo sem finalizar tanto, o Timão abriu o placar aos 33 minutos, com Maycon. O volante recebeu lançamento de Fagner, dominou de peito, e deslocou o goleiro Luiz Daniel.

Faltando pouco para acabar a primeira etapa, o Corinthians quase ampliou com Rodrigo Garro, em cobrança de falta direta. O meia, ao lado de Wesley, foi o destaque ofensivo da equipe nos 45 minutos iniciais.

Segundo tempo

A segunda etapa começou de forma preocupante para o Corinthians, com o Santo André tendo o domínio das ações. Aos sete minutos, o lateral esquerdo Igor Fernandes finalizou com perigo, para defesa importante de Cássio. A resposta do Timão veio apenas aos 22, em cabeçada de Yuri Alberto para defesa de Luiz Daniel. Logo em seguida, Fausto quase deixou o dele, em chute de fora da área.

O gol do Corinthians veio aos 28 minutos, com Yuri Alberto. Após desvio do jogador do Santo André, Hugo deu simples passe para Yuri Alberto finalizar de canhota, sem chances para o goleiro adversário.

Quando o jogo parecia caminhar para um desfecho tranquilo, o Santo André descontou aos 35 minutos, com o ponta Bruno Michel, em cobrança de escanteio. Faltando três minutos para o fim do tempo regulamentar, o Ramalhão empatou com o atacante Lohan.

Aos 50 minutos, prestes a acabar o jogo, Pedro Raul marcou para o Corinthians e deu números finais ao confronto. O centroavante aproveitou cruzamento de Fagner e cabeceou para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 3 X 2 SANTO ANDRÉ

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 02 de março de 2024, sábado



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues de Sousa



Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima



VAR: Thiago Duarte Peixoto



Público total: 43.379 pessoas



Renda: R$ 2.656.331,00

Gols: Maycon, aos 33 do 1ºT, Yuri Alberto, aos 28 do 2ºT, e Pedro Raul, aos 50 do 2ºT(Corinthians); Bruno Michel, aos 35, e Lohan, aos 42 do 2ºT (Santo André)



Cartões amarelos: Wellington Reis e Afonso (Santo André); Gustavo Henrique, Fagner, António Oliveira e Pedro Raul (Corinthians)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Maycon (Fausto), Raniele e Rodrigo Garro (Gustavo Silva); Romero (Pedro Henrique), Wesley (Coronado) e Yuri Alberto (Pedro Raul)



Técnico: António Oliveira

SANTO ANDRÉ: Luiz Daniel; Junior Caiçara (Bruno Michel), João Victor (Ariel), Afonso e Igor Fernandes; Wellington Reis, Geovane, Dudu Vieira e Marciel (Enzo); Cléo Silva (Felipe Ferreira) e Léo Passos (Lohan)



Técnico: Márcio Fernandes