Contra o Botafogo, Fluminense busca acabar com seca em clássicos

Com a missão cumprida na Recopa Sul-Americana, o Fluminense agora foca no Campeonato Carioca. Já classificado para a semifinal, o Tricolor enfrenta o Botafogo, neste domingo, às 16h (de Brasília), e busca encerrar um jejum incômodo.

O Fluminense amarga uma sequência de dez clássicos sem vencer. A última vitória tricolor foi justamente na decisão do Carioca de 2023. No dia 9 de abril, o Fluzão fez 4 a 1 no Flamengo e conquistou o título estadual. De lá para cá, não venceu mais um clássico.

No Brasileirão de 2023, o Fluminense passou em branco em clássicos - empatou duas vezes com o Flamengo, empatou e perdeu para o Vasco e perdeu duas vezes para o Botafogo. O Flu, também no ano passado, empatou e perdeu para o Fla na Copa do Brasil.

Agora em 2024, o Fluminense não venceu os dois primeiros clássicos que disputou. Em fevereiro, empatou sem gols com o Vasco e perdeu para o Flamengo por 2 a 0, no último domingo. Assim, são dez jogos sem ganhar de rivais.

Neste domingo, no embalo do título da Recopa Sul-Americana sobre a LDU, do Equador, o Flu volta o foco para o Campeonato Carioca. O Tricolor, por sinal, é o atual bicampeão do torneio.

O duelo com o Botafogo, assim, tem esse componente para o Fluminense, além de preparar o terreno para a semifinal do Campeonato Carioca.