Com 45 mil ingressos vendidos, São Paulo espera bater recorde de público do Morumbis no ano

O São Paulo recebe o Palmeiras neste domingo, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, esperando bater o recorde de público de seu estádio na atual temporada.

Curiosamente, a marca não pertence ao Tricolor. No último domingo, 50.132 pessoas compareceram ao Morumbis para assistir à partida entre Santos e São Bernardo, às 11h (de Brasília), pelo Paulistão.

A oportunidade de prestigiar o Santos atuando na capital paulista mobilizou muitos torcedores do clube. O horário do jogo também contribuiu para que fosse feita uma linda festa no estádio são-paulino.

Fato é que bater o recorde de público do Morumbis em 2024, pertencente aos santistas, se tornou questão de honra para os são-paulinos, que vêm enchendo o estádio em todas as partidas do clube como mandante até aqui, mas ainda não atingiram a marca de 50 mil torcedores em nenhuma partida da atual temporada.

Chegando a 45 mil ingressos vendidos antecipadamente na véspera do clássico contra o Palmeiras, tudo leva a crer que o São Paulo conseguirá desbancar o público de Santos x São Bernardo para assegurar o recorde do Morumbis em 2024.

Se o púbico superior a mais de 50 mil pessoas não se confirmar neste domingo, no Choque-Rei, será apenas questão de tempo para o Tricolor deter o recorde, uma vez que neste ano o clube volta a disputa da Libertadores e contará com seu estádio completamente lotado na competição que faz parte de seu DNA.