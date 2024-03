Cartaz comparando Vini Jr ao 'Pinóquio' é distribuído em Valencia X Real

O atacante Vinicius Junior foi comparado ao personagem Pinóquio em cartazes distribuídos antes de Valencia x Real Madrid, no Estádio Mestalla, palco do caso de racismo contra o brasileiro de oito meses atrás.

O que aconteceu

Os papéis continham um desenho de Vini com um nariz avantajado e o escrito: 'Pinóchius, não me importo". Além disso, os cartazes pediam para 'Lim, volte para casa', em protesto ao proprietário do clube valenciano, Peter Lim.

Nas peças, o brasileiro é comparado ao personagem infantil conhecido pelo seu nariz crescer quando conta mentiras. Vini já foi chamado de Pinóquio por parte da imprensa local após seu depoimento sobre o caso de racismo ocorrido em maio de 2023.

Os cartazes foram feitos por uma associação de acionistas do clube, que divulgou imagens nas redes sociais. A Libertad VCF, inclusive, acusou a segurança do estádio de censura por ter recolhido o material. Foram impressos cerca de 20 mil papeis, segundo o jornal espanhol Marca.

A partida de hoje marca o reencontro de Vinicius Junior e a torcida do Valencia no estádio após o caso de racismo do ano passado. O jogador atuou contra a equipe desde então, no Santiago Bernabéu, e comandou a goleada por 5 a 1 com direito a dois gols.