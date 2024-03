Ausências de Pablo Maia e Luiz Gustavo em possível semifinal do Paulista preocupam o São Paulo

O São Paulo pode ter uma dor de cabeça e tanto na fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Se garantir sua vaga, a equipe deve ter desfalques importantes na etapa decisiva da competição.

No momento, o Tricolor ocupa a liderança do Grupo D, com 18 pontos, e ainda não confirmou a classificação. Caso o time vença o Palmeiras neste domingo, no Morumbis, e conte com um tropeço do São Bernardo, irá assegurar a vaga na próxima fase.

O problema é que, nesta fase do Estadual, o técnico Thiago Carpini pode ter duas baixas do mesmo setor: Pablo Maia e Luiz Gustavo. O primeiro foi convocado à Seleção Brasileira na última sexta-feira, quanto o outro está machucado e não volta até o fim do Paulistão.

Segundo calendário divulgado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), os jogos das quartas de final estão previstos para o dia 17 de março. A apresentação dos atletas à Seleção deve acontecer dia 18. Dependendo da programação que for estipulada pela CBF, a presença de convocados não deve ser problema.

A questão principal envolves as semifinais, programadas para 27 de março, apenas um dia após o amistoso do Brasil contra a Espanha, em Madri. Com Luiz Gustavo fora de combate e Pablo Maia possivelmente de fora, Carpini ficaria sem um jogador da posição e teria que mudar o meio-campo. Uma provável dupla de volantes nestas condições seria formada por Bobadilla e Alisson.

Antes de pensar nas fases adiantes, o São Paulo precisa se garantir na próxima etapa do Estadual. O time entrará em campo neste domingo para enfrentar o Palmeiras, no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase do Paulista. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).