Atlético-MG x Ipatinga: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela última rodada do Mineiro

A fase de grupos do Campeonato Mineiro se encerra neste sábado. Ainda em busca da classificação, o Atlético-MG terá pela frente o Ipatinga, às 16h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela oitava e última rodada.

Onde assistir

O confronto será transmitido pelo canal por assinatura SporTV e também pelo Premiere, no pay-per-view.

Situação na tabela

Atlético-MG: O Galo quer vencer e confirmar a classificação às semifinais do Estadual sem sustos. A equipe de Felipão figura na liderança do Grupo B, com 11 pontos após sete jogos.

Ipatinga: Já o Ipatinga não tem mais chances de classificação e entra em campo para cumprir tabela. O time está na lanterna do Grupo A, com sete pontos.

????? Academia, atividade em campo e a sequência na recuperação dos atletas que estão no DM! O dia do nosso elenco na Cidade do Galo ?? pic.twitter.com/i5CmwAlLGK ? Atlético (@Atletico) February 29, 2024

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Igor Gomes e Scarpa e Alisson; Paulinho e Hulk.



Técnico: Felipão

Ipatinga: Douglas Baldini; Pedrinho, Nilo, Alex Trindade e Ézio; Paranhos, Gerson Magrão e Marquinhos Bento; Vico, Luis Felipe e Breno Cezar.



Técnico: Fabiano Braz (interino)

Arbitragem

O responsável por apitar o duelo é Murilo Francisco Misson Júnior, que terá como assistentes Pablo Almeida Costa e Leonardo Henrique Pereira. Michel Patrick Costa Guimarães cuidará do VAR.