Atlético-MG domina Ipatinga, avança em 1º do grupo e pega o América na semi

O Atlético-MG passeou, venceu o Ipatinga por 3 a 0, na Arena MRV, e confirmou a classificação ao mata-mata do Campeonato Mineiro.

Rubens, Cadu e Battaglia fizeram os gols da vitória atleticana. O time da casa foi ao intervalo por 2 a 0, e deu números finais na segunda etapa.

O Galo confirmou a primeira colocação no Grupo B, com 14 pontos, terminando com a terceira melhor campanha geral. Já o Ipatinga estagnou nos sete pontos, ficou na lanterna do Grupo A e disputará a repescagem para tentar permanecer na elite mineira.

O Atlético enfrentará na semifinal o América, que teve a segunda maior pontuação da fase de grupos. Já o outro duelo da próxima fase será Cruzeiro e Tombense. As datas dos duelos de ida e de volta serão confirmados.

Curiosidade: Apesar da insatisfação de parte da torcida com as atuações do time, o Atlético aumentou a sua sequência invicta para cinco jogos.

Como foi o jogo

O Atlético dominou o Ipatinga e construiu o placar sem dificuldade no primeiro tempo. Já o adversário pouco conseguiu fazer, sem ter dado nenhuma finalização ao gol.

A superioridade se manteve após o intervalo e o time da casa ainda ampliou para a festa da torcida. Com larga vantagem, os comandados por Felipão só precisaram administrar o resultado.

Gols

1x0: Aos 13' do 1º tempo, Igor Gomes cobrou falta da esquerda e Rubens cabeceou para o chão. A bola quicou no gramado e superou o goleiro Douglas Baldini para inaugurar o placar.

2x0: Aos 25', Alisson lançou Cadu na área. O centroavante cabeceou no canto esquerdo e a bola ainda triscou na trave antes de entrar.

3x0: Aos 16' do 2º tempo, Battaglia meio e acionou Cadu na área. O atacante devolveu rasteiro para o argentino, que chegou batendo para marcar o terceiro do Galo.