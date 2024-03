Aderlan reencontra ex-clube pela primeira vez e tenta se afirmar como titular do Santos

Neste domingo, o Santos visita o Red Bull Bragantino em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O embate promete ser especial para Aderlan, que irá reencontrar o seu ex-clube pela primeira vez.

O lateral direito deixou o Massa Bruta no começo deste ano para reforçar o elenco do Peixe. Ele defendeu a equipe do interior por quatro temporadas.

Ao todo, foram 218 compromissos e seis bolas na rede pelo Red Bull Bragantino, além do título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019. Em 2023, ele entrou em campo em 38 oportunidades, sendo 26 como titular, anotou um gol e deu duas assistências.

Neste final de semana, portanto, Aderlan reencontra o Massa Bruta e tenta se destacar para se firmar entre os titulares de Fábio Carille.

O lateral soma nove partidas na temporada, todas como titular, e duas assistências. Apesar dos bons números, a concorrência cresceu recentemente com as boas atuações de Hayner. Também contratado para este ano, o seu companheiro entrou em campo em sete oportunidades e marcou um gol.

O Santos já está classificado para as quartas de final do Paulistão e lidera o Grupo A, com 22 pontos.

O embate com o Bragantino está marcado para domingo, às 18 horas (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela 11ª rodada do Estadual.