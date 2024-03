Sem Giuliano, Santos faz penúltimo treino antes de pegar o Bragantino; veja provável escalação

O Santos realizou, nesta sexta-feira, o seu penúltimo treino antes de enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Para este embate, o técnico Fábio Carille volta a contar com Cazares. O meia está recuperado de uma pancada no tornozelo e será titular em Bragança Paulista. Hayner também retorna. O lateral direito cumpriu suspensão na Vitória de 2 a 1 sobre o São Bernardo.

Já Giuliano não deve atuar. O meia treinou apenas na parte interna do CT Rei Pelé nesta manhã. Ele vem alternando entre trabalhos individuais na academia e atividades no campo. O jogador ainda se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda e está sendo preservado para a fase final do Paulistão.

Além disso, Carille tem dois desfalques certos para enfrentar o Bragantino: Willian Bigode e Otero, que tomaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

Assim, uma possível escalação é com: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Pituca e Cazares; Pedrinho, Morelos (Furch) e Guilherme.

Já classificado à próxima fase, o Santos lidera o Grupo A, com 22 pontos.

O embate com o Massa Bruta está agendado para as 18h (de Brasília) deste domingo, no Nabi Abi Chedid, pela penúltima rodada da primeira fase do torneio. O Peixe finaliza a sua preparação neste sábado.