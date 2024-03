São Paulo x Palmeiras: 5 curiosidades para clássico no Morumbis

São Paulo e Palmeiras disputam o duelo mais esperado da 11ª rodada do Paulistão 2024, neste domingo, no estádio do Morumbis. A vitória é importante para os dois lados, pois, além da rivalidade, as equipes ainda têm objetivos importantes para a sequência da competição estadual.

Confira 5 pontos importantes para o Choque-Rei:

Revanche

Será o primeiro duelo entre as equipes depois da final da Supercopa do Brasil em que o São Paulo saiu com o título inédito nos pênaltis e provocou muito o adversário.

Vaga para o Tricolor



A vitória seria fundamental para o São Paulo que, junto a um tropeço do São Bernardo, asseguraria a vaga nas quartas de final no grupo D do Paulistão com uma rodada de antecedência.

Liderança da classificação geral



Classificado às quartas de final, o Palmeiras tem a chance de garantir com antecipação o 1º lugar geral do Paulista, que o daria a vantagem de mando nas fases decisivas. Para isso, precisa bater o São Paulo e contar com um tropeço do Santos.

Ausência de Calleri



O São Paulo não contará com uma peça fundamental em seu ataque no clássico: Calleri levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Por enquanto, o Tricolor encontra dificuldades quando não conta com seu camisa 9 e pode ter de adaptar Luciano (foto) no setor.

Verdão dominante



O Palmeiras entra em campo para defender a invencibilidade no Paulista - é o único que ainda não perdeu. O time de Abel Ferreira ainda apresenta o melhor ataque (18 gols) e a melhor defensa (8 gols), ao lado de Santos e Bragantino.