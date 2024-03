Romeu Tuma Junior define integrantes de comissões e assessores do Conselho do Corinthians

Romeu Tuma Junior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, definiu os conselheiros integrantes de comissões e os assessores do órgão fiscalizador do clube.

A criação das comissões tem como objetivo garantir um maior diálogo com os membros da diretoria de Augusto Melo, gerando um melhor funcionamento do órgão estatutário dentro de cada atribuição. Durante o mandato de Romeu, os membros de cada comissão poderão ser substituídos por deliberação da presidência.

A partir dos próximos 15 dias, as comissões terão que reportar via ofício dirigido à Mesa do Conselho Deliberativo e entregue junto à secretaria do Conselho, sobre seus planos de trabalho e os nomes de presidentes e secretários, que serão escolhidos entre os membros de cada comissão em uma primeira reunião.

Veja todos os conselheiros nomeados para comissões e assessores do Conselho Deliberativo:

Comissão de Justiça

André Moreno



Heroi Vicente



Fábio Antônio Palmieri



Pedro Luis Soares



Willian Tapara de Oliveira

Comissão de Finanças

Carlos Roberto de Mello



José Humberto Simplicio



Manoel Cintra



Ricardo Sposito



Wesley Lucio Cavalcanti de Melo

Comissão de Patrimônio e Obras

Leandro Martins da Silva



João Zacheu Matheus



José Francisco Teixeira de Oliveira



Ricardo Buonomo



Roberto William Miguel

Comissão de Esportes

Henrique Nunes



Leandro Olmedila



Marcelo Bastos de Melo



Marcelo Sessa



Victor de Almeida H. Micheletti

Comissão de Comunicações

André Castro



José Ricardo Vieira



Richard de Paula Oliveira



Ricardo Borges da Costa



Wagner Marques

Comissão de Assuntos Administrativos

Antonio Darci Pannocchia Filho



Edmilson Parra Navarro



Leonardo da Paixão Esposito



Marcelo Arone



Paulo Garcia

Comissão Social, Cultural e Memória Institucional

Amir Bertoni GebaraAndré Carrijo



Edson Medici Dualib



Eugenio Antonio Lourenço



Hailton dos Santos Cunha

Comissão de Responsabilidade Social e ESG

Alexandre Antonio da Costa Lucena



Carlos Ojeda



Marcos Coelho Abdo



Rafael Castilho



Rodrigo Bertinato

Comissão de Reforma e Adequação do Regimento Interno

Ademir Benedito



Alexandre Husni



Antônio Rachid



Ivo de Almeida



Sergio Janikian

Comissão de Futebol

Francisco Papaiordanou



Flavio Adauto



Gilson Teixeira Medeiros



Henrique Alves



Ruy Marco Antonio Filho

Comissão de Marketing

Edgard Soares



Evandro Guimarães



Paulo Pinhal



Rodrigo Simonini Gonzalez



Vilson Bermudes

Comissão de Relações Institucionais

André Ferreira Duran Recorder



Armando da Costa Pacheco



Miguel Eduardo Torres



Rodrigo Goulart



Warlei dos Santos

Comissão de Reforma do Estatuto

Antonio Goulart



Corinto Baldoino P. e Costa



Dalton Gioia



Edson Aparecido Geanelli



Joaquim Arruda

Assessores do Conselho

Agostinho Alexandre O. Junior - Assessor de Patrimônio e Obras



Antoine Gebran Filho - Assessor Administrativo e Clube Social



José Carlos Blat - Assessor Jurídico



Fábio Soares - Assessor Jurídico