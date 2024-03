Rojas volta a faltar em treino do Corinthians e segue fora dos planos do clube

O meia Matías Rojas voltou a faltar no treino do Corinthians na manhã desta sexta-feira, no último teste antes do jogo contra o Santo André, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O camisa 10 está cogitando a possibilidade de deixar o clube e, neste momento, não faz parte dos planos da diretoria e da comissão técnica.

A diretoria do Corinthians pretende se reunir com o estafe de Rojas ainda hoje, para chegar a um acordo. O clube deve cerca de R$ 3,5 milhões para o atleta, uma das parcelas da dívida de R$ 5 milhões em direitos de imagem.

Neste momento, a tendência é que Rojas não volte a vestir a camisa do Timão. O atleta se mostrou incomodado com a situação e por não ter tantas oportunidades na equipe titular.

Para adquirir 80% dos direitos econômicos de Rojas, em julho de 2023, o Corinthians topou pagar US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 8,6 milhões na cotação da época) entre luvas e comissões. O atleta estava sem contrato, após deixar o Racing.

O Corinthians anunciou que o contrato do jogador era válido até junho de 2026, mas o registro da Federação Paulista de Futebol (FPF) consta que seu vínculo vai até julho de 2027.

Pelo Corinthians, Rojas soma 30 jogos (15 como titular) e duas assistências. O atleta acumula 10 vitórias, nove empates e 11 derrotas no período.