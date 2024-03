Diretor da CBF explica conflito de calendário: 'Limitação absurda de datas'

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

O diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, justificou a entidade não ter aceitado o pedido dos clubes para paralisar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América.

O que aconteceu

Caetano explicou que há uma "limitação absurda de datas" no calendário. A Copa América, que será realizada entre os dias 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos, pode fazer clubes brasileiros perderem jogadores convocados por, pelo menos, sete jogos — as rodadas 12 a 18 do Brasileirão.

Ele acrescentou que não vê como conflito a agenda dos clubes e da seleção brasileira. O diretor destacou que a prioridade no calendário é para partidas organizadas pela Fifa e pela Conmebol antes dos jogos dos torneios administrados pela CBF.

Caetano deu as declarações na convocação de Dorival para a Data Fifa de março. O técnico fará a sua estreia no escrete canarinho no dia 23, contra a Inglaterra, em Wembley, e depois enfrenta a Espanha no dia 26, em Madri.

Temos uma limitação absurda em relação a datas. Todos sabem como é montado o calendário anual. Prioridade de datas para Fifa, depois Conmebol, depois CBF? Estão faltando dias no ano para contemplar tudo isso. A verdade é essa. Com absoluta certeza de que tudo que foi e será possível ser feito, o nosso diretor fará. Temos limitações que fogem até da condição da CBF. Rodrigo Caetano

Não vejo como conflito. A seleção sempre vai ser a seleção brasileira. Nunca foi conflitante e nem a CBF aos clubes e muito menos às competições que ela mesma administra. Não vejo por esse lado, não podemos cair nesse discurso, na minha visão. Campeonato Brasileiro tem sua importância e a seleção e a Copa América idem.

O que mais Rodrigo Caetano disse

Ideal x possível: "Acho que a CBF já se manifestou oficialmente. Esse é um assunto diretamente relacionado à diretoria de competições do nosso diretor Julio Avelar. Só faço uma consideração porque até pouco tempo atrás estava em clube e quando a gente está em clube tem por natureza ter uma visão muitas vezes visando o benefício do clube, o que é natural e legítimo. Mas existe ideal e o possível.

Reivindicação dos clubes: "Vale ressaltar também que pouco tempo atrás, quando eu ainda estava em clube, sempre reivindicamos a parada durante as datas Fifa e isso já ocorreu. Já avançamos nesse sentido. Só que tem uma hora que… Lamentavelmente o torneio continental também teve uma data a mais. De forma impositiva, a Fifa determinou que os clubes da Conmebol vão entrar em uma fase anterior, não na semifinal. Por tudo isso que estou falando, volto ao dizer que existe o ideal e o possível".

Recusa ao pedido: "A diretoria de competição às vezes vai além do possível. Volto a dizer que respeitamos o pleito dos clubes, mas infelizmente nesse caso, principalmente neste ano, não dá para atender na plenitude o desejo deles. Isso foi devidamente explicado não só no posicionamento da CBF, mas na nota da diretoria de competições".