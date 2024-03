'Realização de criança' e 'em choque': Rafael e Pablo Maia celebram convocação

O goleiro Rafael e o volante Pablo Maia, do São Paulo, foram surpreendidos ao terem seus nomes falados por Dorival Júnior durante a convocação à seleção brasileira nesta sexta-feira. Eles celebraram a oportunidade e descreveram as reações ao serem chamados pelo treinador.

Ambos representarão o Brasil pela primeira em suas carreiras. Rafael, que descobriu a notícia no CT da Barra Funda, afirmou estar realizando um sonho de criança e agradeceu ao São Paulo por ter aberto as portas no ano passado.

"Eu não sei o que falar, estou muito feliz. É uma realização de criança, de alguém que sempre quis vestir a camisa da Seleção. Sentir isso, é a realização de um sonho. É difícil de falar, estou muito feliz. E quero ligar para os meus pais e agradecer, agradecer todo mundo. Agradeço muito ao São Paulo, se eu não tivesse vivido tudo o que vivi nesse clube, se o time não tivesse aberto as portas para mim, nada disso ia acontecer. Quero agradecer a todo mundo que ajudou, que é responsável para que isso pudesse acontecer. Agradeço ao Dorival, já estou ansioso para me apresentar", disse o arqueiro à SPFC Play.

Já Pablo Maia acompanhou a convocação em casa, ao lado de sua esposa. Em "choque", ele descreveu a chance como "gratificante" e revelou que a ficha ainda não caiu.

"Eu estava com a minha esposa aqui, estávamos assistindo. Na hora que falou Pablo Maia, fiquei em choque. Não sei nem o que passou pela minha cabeça. Mas é uma felicidade enorme, choramos muito de emoção, foi muito lindo. E a ficha não caiu ainda, para mim é muito gratificante, incrível. Estar nesse momento, representando meu país", disse o jogador.

Bate-papo com convocados e informações do treino! Fique por dentro do que rolou nesta sexta-feira com o Direto do CT! ? Assista: https://t.co/BqJtET3wmp#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/Lh5BAKIhKL ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 1, 2024

A Seleção Brasileira enfrenta a Inglaterra no dia 23 de março, às 16 horas (de Brasília), em Wembley, em Londres. Já no dia 26, o Brasil encara a Espanha, às 17h30, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.