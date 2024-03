Primeira convocação de Dorival na Seleção tem dois jogadores de São Paulo e Palmeiras; veja lista

Dorival Júnior realizou, nesta sexta-feira, a sua primeira convocação no comando da Seleção Brasileira. Os primeiros desafios do técnico serão amistosos contra Inglaterra e Espanha. Ao todo, foram chamados 26 anos.

A primeira lista do ex-treinador do São Paulo contou com algumas novidades. O jovem zagueiro Lucas Beraldo, que está no Paris Saint-Germain e trabalhou com o comandante no Tricolor, terá a sua primeira experiência com a Amarelinha. Além disso, o goleiro Rafael e o volante Pablo Maia, ambos do São Paulo, foram chamados.

O zagueiro Murillo e o atacante Endrick, do Palmeiras, também pintam como novidades. Já Lucas Paquetá está volta após ficar de fora das últimas convocações devido a uma investigação de um suposto envolvimento do meia em um esquema de apostas.

LISTA DEFINIDA! Dorival Júnior anunciou hoje sua primeira convocação à frente da Seleção Brasileira! São 26 atletas que vão representar a Amarelinha nos amistosos contra Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

A Seleção Brasileira enfrenta a Inglaterra no dia 23 de março, às 16 horas (de Brasília), em Wembley, em Londres. Já no dia 26, o Brasil encara a Espanha, às 17h30, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Ambos os jogos são amistosos.

A CBF entrou em acordo com as federações espanhola e inglesa para permitir que fossem convocados 26 nomes ao invés de 24. A ideia é observar o máximo de jogadores possíveis antes da Copa América, que será em junho, nos Estados Unidos.

Campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, Dorival Júnior foi anunciado no começo de janeiro para assumir o posto de Fernando Diniz.

"Nenhuma reformulação pode ser feita de maneira radical, é necessária uma mudança contínua e pautada em cima do reconhecimento que alguns desses atletas fizeram ao longo doa anos merecer onde estão. Vamos observar alguns jovens oriundos das nossas seleções equipes que estão disputando os regionais. Esses jovens vã estar em uma condição muito boa daqui dois anos. Os que forma vendidos nesses últimos meses também estão nessa condição. São jogadores que vamos acompanhar de perto e terão oportunidades", disse.

"Fizemos reuniões com muitos jogadores e fizemos uma apanhado geral. Tentamos fazer uma seleção que volta a nos representar de uma maneira séria, concentrada e focada e tendo conhecimento do que significa vestir uma camisa com a nossa. Peço que o torcedor acredite neste trabalho, tenha confiança, que voltem viver o mundo da nossa seleção. É tudo que queremos que aconteça. Essa relação vai se aproximar com o tempo. É um trabalho árduo, mas vamos alcançar resultado", completou.

O Brasil vive uma fase conturbada. A equipe não vence desde o dia 12 de setembro, quando superou o Peru por 1 a 0. Desde então, foram três derrotas (Uruguai, Colômbia e Argentina) e um empate (Venezuela).

Confira a lista completa de convocados:

Goleiros



Bento (Athletico-PR)



Ederson (Manchester City)



Rafael (São Paulo)

Laterais



Danilo (Juventus)



Yan Couto (Girona)



Ayrton Lucas (Flamengo)



Wendell (Porto)

Zagueiros



Beraldo (PSG)



Gabriel Magalhães (Arsenal)



Marquinhos (PSG)



Murillo (Palmeiras)

Meio-campistas



André (Fluminense)



Andreas Pereira (Fulham)



Bruno Guimarães (Newcastle)



Casemiro (Manchester United)



Douglas Luiz (Aston Vila)



João Gomes (Wolverhampton)



Lucas Paquetá (West Ham)



Pablo Maia (São Paulo)

Atacantes



Endrick (Palmeiras)



Martinelli (Arsenal)



Raphinha (Barcelona)



Richarlison (Tottenham)



Rodrygo (Real Madrid)



Savinho (Girona)



Vinícius Jr (Real Madrid)