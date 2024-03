Presidente do São Paulo celebra convocações de Rafael e Pablo Maia à seleção

O presidente do São Paulo, Julio Casares, comemorou as convocações do goleiro Rafael e do volante Pablo Maia para a seleção brasileira, nesta sexta-feira, por meio de suas redes sociais. Os dois jogadores foram chamados por Dorival Júnior para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, que ocorrerão em março.

Casares festejou o fato de ambos aparecerem na primeira lista de Dorival e os parabenizou. Eles foram treinados pelo comandante no Tricolor e representarão seu país pela primeira vez.

"Comemoramos muito no CT a convocação desse grande atleta, profissional e cidadão. Parabéns, Rafael. Parabéns ao Otávio e Márcio, nossos treinadores de goleiro", escreveu o dirigente à Rafael.

"Grande convocação! Parabéns, Pablo Maia. Estamos felizes", acrescentou o presidente ao volante.

Rafael será o primeiro goleiro do São Paulo a representar a Seleção desde o ídolo Rogério Ceni. Já o clube voltar a ter um convocado ao país após três anos. O último havia sido Daniel Alves, em 2021.

A Seleção Brasileira enfrenta a Inglaterra no dia 23 de março, às 16 horas (de Brasília), em Wembley, em Londres. Já no dia 26, o Brasil encara a Espanha, às 17h30, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.