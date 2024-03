Palmeiras ultrapassa a marca de 450 gols marcados na Era Abel Ferreira

Com a vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, no Canindé, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras alcançou a marca de 451 sob comando da comissão técnica portuguesa liderada por Abel Ferreira. Flaco Lópes e Gabriel Menino anotaram os gols do Verdão na partida.

No total, são 451 gols marcados em 264 jogos desde novembro de 2020, quando o treinador português e sua comissão fizeram sua estreia. Na ocasião, o Alviverde venceu o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, no Allianz Parque, em duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Nesse período, são 152 vitórias, 65 empates, 47 derrotas e 211 gols sofridos.

O duelo que saiu mais gols foi na vitória de virada por 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero (BOL), válido pela fase de grupos da Copa Libertadores de 2022. No Allianz Parque, Rafael Navarro (quatro vezes), Raphael Veiga (duas vezes), Rony e Zé Rafael fizeram para o Verdão, enquanto José Correa abriu o placar para o time boliviano.

Buscando aumentar esse número, o Palmeiras tem compromisso marcado neste domingo (3), em clássico contra o São Paulo. A bola rola às 20h (de Brasília), no MorumBis. E, foi em um Choque-Rei sob comando de Abel que o Verdão registrou sua maior goleada sobre o rival na história, um 5 a 0 em duelo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.

Nesta temporada, o Palmeiras é o melhor ataque do Campeonato Paulista, com 18 gols marcados. O atacante Flaco López, com sete bolas na rede, é o artilheiro do Verdão e do Estadual, empatado com Dellatorre, do Mirassol. Assim, o camisa 42 está a um gol de alcançar sua marca de 2023, quando fez oito gols em 41 jogos.

Com 24 pontos, o Alviverde é líder do Grupo B e da classificação geral do Estadual. A equipe comandada por Abel Ferreira tem sete vitórias e três empates, se configurando como único time invicto da competição.

