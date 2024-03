Palmeiras recebe prazo para término das obras no gramado do Allianz

A WTorre, em conjunto com a Soccer Grass, avisou ao Palmeiras e à Federação Paulista de Futebol (FPF) que o prazo estimado para o término da reforma do gramado no Allianz Parque é dia 12 de março.

A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela Gazeta Esportiva. Depois disso, cabe ao Verdão e à FPF agendar o treino e a reavaliação.

No caso do Palmeiras, a atividade será para os jogadores avaliarem o novo gramado do Allianz Parque, conforme citado pela presidente Leila Pereira antes do jogo contra o Mirassol em entrevista à Cazé TV.

Já a reavaliação está relacionada ao fato da Federação ter vetado o estádio, com a condição de liberar somente com uma nova vistoria.

Como é bom te ver em campo também, Dudu! ? Vamos juntos, Baixola! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/o45QfnXV8g ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 1, 2024

O Palmeiras vem mandando os seus jogos na Arena Barueri desde a vitória por 2 a 1 contra o Santos, pela terceira rodada do Paulista, no dia 28 de janeiro. Um dos problemas identificados no campo foi o derretimento do composto termoplástico, em decorrência de altas temperaturas e poluição na cidade de São Paulo.