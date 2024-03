Murilo chega à seleção e cumpre meta traçada em volta ao Palmeiras

O zagueiro Murilo, do Palmeiras, foi uma das principais novidades na primeira convocação da seleção brasileira de Dorival Jr. Com o chamado, o defensor de 26 anos alcançou o seu maior sonho: defender o seu país.

O que aconteceu

Murilo decidiu voltar ao futebol brasileiro em 2022 em busca de mais visibilidade e chegar à seleção. Ele afirmou para pessoas próximas que seu maior sonho era defender a seleção. O zagueiro se destacou muito cedo no Cruzeiro, e estava no Lokomotiv Moscou desde 2019.

Jogador tinha proposta mais alta do futebol mexicano, mas escolheu o Palmeiras. Murilo priorizou jogar em um grande clube que lhe pudesse dar a chance de chegar à seleção, e o Palmeiras fez isso nos últimos anos com Weverton, Raphael Veiga, Rony e Endrick.

Zagueiro artilheiro. Murilo assumiu rapidamente a titularidade no Palmeiras e se destacou pelo número de gols: já são 16 marcados desde que chegou ao Alviverde. No mesmo período, os outros zagueiros convocados tem números inferiores: Gabriel Magalhães (12), Marquinhos (7) e Beraldo (1).

Marca histórica. Murilo é o oitavo maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras ao lados dos ex-atletas Júnior Baiano e Roque Júnior.

Murilo renovou com o Palmeiras até dezembro de 2027 no início do ano. Na primeira semana de 2024, o Alviverde anunciou a ampliação do vínculo do defensor.

Desde que chegou clube, Murilo conquistou: dois Brasileiros (2022 e 2023) e dois Paulistas (2022 e 2023), além da Supercopa do Brasil (2023) e da Recopa Sul-Americana (2022).

