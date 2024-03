Moreira treina parcialmente, e São Paulo abre preparação para clássico contra o Palmeiras

O elenco do São Paulo trabalhou nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, e iniciou a preparação para o jogo contra o Palmeiras, que acontece no domingo. Em meio às atividades para o clássico, o técnico Thiago Carpini teve a presença do lateral direito Moreira.

Liberado pelo departamento médico da equipe para a transição com os preparadores físicos, o ala participou de uma parte dos trabalhos com bola e se aproximou do retorno. Ele desfalca o time desde o clássico contra o Santos.

Já Rodrigo Nestor deu sequência à transição física com atividades individuais. Enquanto isso, Rafinha treinou com a equipe de fisioterapia no gramado, e Luiz Gustavo ficou em tratamento no Reffis Plus.

Os jogadores que atuaram por mais tempo na vitória sobre a Inter de Limeira iniciaram o dia na academia, e logo em seguida realizaram um trabalho de posse de bola no gramado. Os outros fizeram uma atividade de enfrentamento em espaço reduzido.

Em seguida, Carpini e sua comissão comandaram um trabalho de situações de ataque contra defesa. No fim, também houve um treino técnico em espaço curto.

O treinador terá um problema e tanto para escalar o São Paulo no Choque-Rei. O atacante Calleri, suspenso, desfalca o time no clássico.

O elenco tricolor retorna às atividades neste sábado, quando encerra a preparação para a partida. O confronto ocorre às 20h (de Brasília) deste domingo, no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

O São Paulo ainda não confirmou sua classificação, mas lidera o Grupo D, com 18 pontos. O time poderá assegurar a vaga no mata-mata se vencer o clássico diante do rival.