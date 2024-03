Mayke treina com o grupo na reapresentação do Palmeiras visando o Choque-Rei

Nesta sexta-feira, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol e começou a preparação para enfrentar o São Paulo, pela 11ª rodada do Paulistão. A novidade ficou por conta do lateral direito Mayke.

O defensor avançou na recuperação e treinou no campo com os atletas que não estiveram em campo por mais de 45 minutos, que fizeram um trabalho regenerativo na parte interna.

Mayke e os demais, por sua vez, participaram de um treino técnico coletivo em campo reduzido. O lateral, portanto, pode reforçar o Palmeiras contra o São Paulo.

O técnico Abel Ferreira, por outro lado, seguirá com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgias no joelho direito) e do zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo).

O embate contra o São Paulo está marcado para acontecer às 20h (de Brasília) desse domingo, no Morumbis. Com a vaga e a liderança do Grupo B garantidas, o Palmeiras foca em finalizar a primeira fase como melhor campanha.