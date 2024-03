Presidente do Palmeiras, Leila Pereira será a chefe de delegação da Seleção nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. O anúncio foi feito pelo técnico Dorival Jr. pouco antes da convocação desta sexta-feira.

Além da mandatária, o zagueiro Murilo e o atacante Endrick foram outros dois membros do Verdão chamados para representar a Amarelinha. Raphael Veiga, por outro lado, ficou de fora.

A Seleção enfrenta a Inglaterra no dia 23 de março, às 16h (de Brasília), em Wembley, em Londres. Já no dia 26, os comandados de Dorival Jr. duelam contra a Espanha, às 17h30, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Eita que é o #MaiorCampeãoDoBrasil na Seleção! ?? Murilo e Endrick foram convocados e defenderão o Brasil nos amistosos contra Inglaterra e Espanha! É a #FamíliaPalmeiras muito bem representada! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/i8Dwy8jsUN ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 1, 2024

Agora, o Palmeiras foca na partida contra o São Paulo pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A bola vai rolar às 20h desse domingo, no Morumbis.

Com a vaga e a liderança do Grupo B garantidas, o Verdão foca em finalizar a primeira fase como melhor campanha. O time de Abel Ferreira está com 24 pontos, com dois a mais que o Santos.