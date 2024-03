Laura Pigossi alcança a final de torneio na África do Sul

Laura Pigossi está a um passo de comemorar seu primeiro título na temporada 2024 de tênis. Neste sábado, a brasileira número 123 do ranking disputa a decisão do W50 de Pretória, na África do Sul, torneio com premiação de US$ 40 mil, jogado no piso duro.

Na semifinal desta sexta-feira, Laura Pigossi teve uma atuação impecável diante da francesa Manon Leonard. Vitória rápida em dois sets, com parciais de 6/2 e 6/1.

"Consegui jogar bem taticamente hoje. Muito feliz com meu nível e minha atitude", disse a tenista.

Na busca pelo troféu, Laura Pigossi irá enfrentar na final a belga Hanne Vandewinkel, cabeça de chave 8 do torneio. O jogo acontece neste sábado, às 5 horas (de Brasília).