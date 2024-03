James é um ingrato que precisa jogar muita bola para se pagar, diz Trajano

José Trajano questionou no Posse de Bola a repercussão da reestreia de James Rodríguez (com gol contra a Inter de Limeira) pelo São Paulo. Para ele, o meia colombiano foi ingrato com o clube e precisa jogar muita bola para justificar o que custa aos cofres do Tricolor.

'James Rodríguez tem que se provar muito ainda no São Paulo': "Eu achei muito curioso por parte dos são-paulinos, raízes ou não, celebrarem a volta do James Rodríguez como se fosse um acontecimento maravilhoso, sensacional, uma coisa do outro mundo. Ora, primeiro: pegou a Inter de Limeira, que é um time fraquíssimo, o time já mortinho em campo. Ele é habilidoso, tem história, sabe jogar, mas ele tem que provar muito ainda para ter essa coisa que aconteceu, a torcida deslumbrada, e os comentários da volta do James".

'James é um ingrato que precisa jogar muita bola para se pagar': "Quero ver agora no fim de semana, vamos ver se ele volta, se ele jogar de cara, desde o início, aí sim o são-paulino pode encarar como um bom reforço, de expressão, que tem muita história no futebol. Mas um brilhareco contra a Inter de Limeira não me comove, não. Não entendo essa euforia demasiada da torcida do São Paulo. Para mim, ele é um bom ingrato que tem que jogar muita bola ainda para justificar o que custa".

