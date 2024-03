Gabigol e Wesley são vetados no Flamengo para jogo com Madureira

O técnico Tite recebeu uma má notícia nesta sexta-feira no treino do Flamengo. Dois jogadores - Gabigol e Wesley - foram vetados para o compromisso contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca - o duelo deste sábado pode valer o título da Taça Guanabara ao Rubro-Negro.

A dupla sofre com lesões musculares e acabou descartada do jogo após avaliação da comissão técnica. Eles não vinham como titulares do time, mas são peças importantes do banco de reservas do Mengão.

"Os atletas Gabi e Wesley não serão relacionados para o jogo contra o Madureira, neste sábado (2), às 16h, no Maracanã. Após realização de exames, foram constatadas pequenas lesões musculares", confirmou o Flamengo, em comunicado nas redes sociais.

O Flamengo não informou o prazo de recuperação de Gabigol e Wesley, mas os casos não são considerados graves.