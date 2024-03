Ex-Palmeiras e Juve conta como 'fator Ronaldo' pesou em futuro na Europa

O lateral direito Lucas Rosa teve passagens pelas categorias de base do Palmeiras e da Juventus, da Itália, antes de chegar ao Real Valladolid. Ao UOL, o jogador de 23 anos contou que Ronaldo ser o presidente do time espanhol influenciou na sua decisão de escolher o novo destino na Europa.

O que aconteceu

Lucas Rosa chegou ao Valladolid no segundo semestre de 2021. O lateral começou no time B, foi promovido na temporada seguinte e disputou a La Liga na temporada passada.

Ele contou que o fato de Ronaldo ser presidente do clube foi "algo a mais" e que fez parte de sua decisão. O ex-Palmeiras ainda destacou que é um prazer "ainda maior" representar o time de um ídolo como Fenômeno, além de o Valladolid ser um "clube histórico".

O Valladolid é um clube histórico, com muita tradição. Sempre acompanhei e, quando soube da oportunidade, foi muito legal para mim ter o interesse de um clube como esse. Obviamente, ter o presidente como Ronaldo tem um algo a mais, né? Um brasileiro, um jogador que foi espetacular, que é o ídolo de muita gente. Poder representar o clube de uma pessoa como é o Ronaldo é um prazer ainda maior, fez parte na decisão. Lucas Rosa, ao UOL

Lucas Rosa renovou com o Real Valladolid até junho de 2026 Imagem: Divulgação/Real Valladolid

Lucas vem se firmando no time e atuando como titular. Junto de outros três compatriotas na equipe, o jogador também está sendo utilizado em outras posições pelo técnico Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro. Ele teve seu contrato renovado até julho do ano que vem e soma um gol e duas assistências nesta temporada

Agora, ele tem como objetivo principal conquistar o acesso à primeira divisão. Com 14 rodadas restantes, o Valladolid é o atual quarto colocado na segunda divisão, com 45 pontos, cinco atrás do líder Leganés.

Esse ano a gente tem muito claro o objetivo de subir o Valladolid para a primeira divisão, que é onde merece estar. Já no ano passado tive o prazer de jogar na La Liga. Tenho certeza que vamos conseguir voltar.

Saída do Brasil

Lucas Rosa foi campeão da Copa do Brasil sub-17 com o Palmeiras, em 2017 Imagem: Reprodução/Instagram/lucasrosa2

Lucas Rosa deixou o Palmeiras aos 18 anos, sem ter jogado pelo profissional, e foi para a Itália. Ele deu início à sua formação no Taubaté e ficou quatro anos no Alviverde. O lateral disse que ganhou projeção na Europa após disputar torneios com o time fora do país, além de ter sido chamado para a seleção brasileira de base.

Ele atraiu o interesse da Juventus e passou três temporadas nas categorias inferiores do clube até reforçar o Valladolid. Atuando e aprendendo na "maior escola defensiva" do futebol internacional, ele ganhou experiência em sua estadia em terras italianas e se moldou na parte tática e física como jogador.

Lucas Rosa em ação pelo time sub-23 da Juventus em 2021 Imagem: Reprodução/Instagram/lucasrosa2

O jogador disse que foi sondado pela seleção italiana de base, mas que sonha mesmo em defender a "amarelinha". Lucas tem dupla nacionalidade e, embora não descarte atuar pela Itália, não esconde que sua prioridade é o escrete canarinho.

O que mais Lucas Rosa disse

Formação no Palmeiras: "Os quatro anos no Palmeiras foram anos muito importantes para mim. Ganhando campeonatos, participando de torneios fora do país, aproveitando a base de um grande clube do Brasil. Esses torneios fora do Brasil e somado a convocações para seleção de base despertaram o interesse da Juventus, para onde me transferi assim que fiz 18 anos".

Gratidão pelo Alviverde: "Eu tenho uma gratidão pelo Palmeiras, um carinho muito grande por ter sido meu clube formador, que me acolheu e onde aprendi muito. Então, não digo que teria prioridade [em uma possível volta ao Brasil no futuro], mas sim que eu tenho um carinho muito grande e foi um clube que fez parte da minha trajetória".

Ida e desenvolvimento na Europa: "Saí muito cedo do Brasil, ainda com 18 anos, e tive três anos na Juventus. Foi um período muito bom para mim, de muito aprendizado e muita evolução. E também sendo um defensor, a Itália é a maior escola da parte de defesa, da parte tática. Então, aprendi muito dessa parte de tática e de defesa com eles, o que é muito importante porque chegando na Espanha é uma coisa que soma bastante".

Sondagem da Itália: "Enquanto eu estive na Juventus, tive uma sondagem da seleção italiana na categoria de base. Com certeza é uma possibilidade, mas eu, sendo brasileiro de origem, nasci e cresci no Brasil, com certeza a minha prioridade seria defender a amarelinha. Com certeza é meu sonho e meu objetivo poder representar o nosso país no futebol".