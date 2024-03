Diniz exalta coragem do Flu e diz que 'ninguém se define por conquista'

Campeão da Recopa Sul-Americana, o técnico Fernando Diniz afirmou que as principais virtudes do Fluminense na conquista foram a humildade e a coragem.

O que aconteceu

Fernando Diniz elogiou a postura do time após a expulsão de John Kennedy. O atacante foi expulso logo após o primeiro gol, mas o Fluminense não parou de atacar - e foi premiado com o segundo tento, o do título.

O treinador ainda destacou que o título começou a ser construído em Quito. Diniz chamou seus jogadores de "heróis", avaliando que tiveram um grande desempenho no jogo de ida, apesar da derrota por 1 a 0.

Foi a vitória da humildade, da coragem, de não se acovardar. As pessoas que comentam desprezam muito o que é jogar na altitude de Quito. É muito difícil. O título começou lá. O jogo foi muito controlado, não teve bombardeio da LDU. Os jogadores foram heróis lá. Dificilmente um time tem mais posse de bola que a LDU em Quito e o Fluminense conseguiu. Foi nossa forma de se defender. Aqui, conseguimos os dois gols. O mais bonito foi não desistir de ser protagonista, de querer o resultado, mesmo com um jogador a menos. E fomos premiados. Lá, a gente dava mais pausa no jogo porque é impossível não parar na altitude. Ganhou o time que mereceu e brindou essa torcida linda.

Fernando Diniz, em entrevista à ESPN

Para Fernando Diniz, o título não é uma forma de responder às críticas que já recebeu na carreira. O treinador ressaltou que não se define por títulos e que valoriza trabalhos campeões, mesmo que não sejam premiados.

O treinador ainda disse que os títulos são consequências de bons trabalhos. Diniz afirmou ainda que a conquista não vai fazer com que o time deixe de treinar para melhorar na sequência do trabalho.