Corinthians tem menos de 4% de chances de se classificar no Paulistão

O Corinthians ainda está vivo, mas a chance de avançar ao mata-mata do Campeonato Paulista é remota: menos de 4%.

Fio de esperança

O Alvinegro paulista tem apenas 3,7% de probabilidade de se classificar. O Estadual vai para a sua penúltima rodada neste final de semana, e a situação na tabela é complicada para o maior campeão paulista, que enfrentará o Santo André (em casa) e o Água Santa (fora)

O cálculo foi feito pelo Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) a pedido do UOL. O grupo realiza cálculos sobre probabilidades no futebol desde 2005 e acompanha o Campeonato Brasileiro e outros torneios.

O Corinthians é o lanterna do Grupo C, com dez pontos, e precisa reverter uma desvantagem de quatro pontos na tabela para terminar em segundo na chave — já que não pode mais ultrapassar o líder Bragantino, que tem 18. A briga é contra a Inter de Limeira (50,4% de chance) e o Mirassol (46,6%), ambos com 14 cada um.

António Oliveira, técnico do Corinthians, no jogo contra a Ponte Preta, pelo Paulistão Imagem: Jhony Inacio/Ag. Estado

Mesmo se vencer os dois jogos restantes, a chance de o clube do Parque São Jorge só aumentaria para 17,8%. A projeção foi feita levando em consideração dois triunfos por 2 a 0. A Inter de Limeira enfrenta Ituano (casa) e Santos (fora), enquanto o Mirassol pega a Portuguesa (fora) e o São Bernardo (casa).

Uma vitória de qualquer um dos dois times no páreo já elimina o Corinthians. Como o Alvinegro paulista só pode chegar a 16 pontos, precisa que a Inter de Limeira e o Mirassol não tenham mais que dois empates — nesse cenário, o time de Itaquera avançaria pelo número de vitórias (5).

Portanto, os comandados por António Oliveira precisam, além de fazer a sua parte, secar os adversários para conseguirem avançar. Se o Corinthians tiver uma vitória e um empate, os adversários não podem pontuar e a vaga será definida nos critérios de desempate; se tiver duas vitórias, Inter de Limeira e Mirassol não podem fazer mais que dois pontos; se tiver uma derrota, está fora.

Chances de classificação no Paulista

Palmeiras: 100%

Santos: 100%

Bragantino: 99,24%

São Paulo: 96%

Novorizontino: 94,1%

Ponte Preta: 71,8%

Portuguesa: 64,2%

Inter de Limeira: 50,4%

Mirassol: 46,6%

Água Santa: 28,2%

Ituano: 24,7%

Santo André: 11,1%

São Bernardo: 10%

Corinthians: 3,7%

Guarani: 0%

Botafogo-SP: 0%

Chances de classificação se o Corinthians ganhar os dois jogos

Palmeiras: 100%

Santos: 100%

Bragantino: 99,26%

São Paulo: 96%

Novorizontino: 94,1%

Ponte Preta: 92,2%

Portuguesa: 71,1%

Inter de Limeira: 44%

Mirassol: 39%

Ituano: 26,2%

Corinthians: 17,8%

São Bernardo: 10%

Água Santa: 7,8%

Santo André: 2,7%

Guarani: 0%

Botafogo-SP: 0%

