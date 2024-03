Corinthians bate Criciúma e avança às oitavas de final da Copa do Brasil sub-17

A disputa da primeira fase da Copa do Brasil sub-17 teve continuidade nesta sexta-feira. O Corinthians recebeu e bateu o Criciúma, por 2 a 1, no estádio da Fazendinha (Alfredo Schurig). Kauã e Rodrigão marcaram os gols alvinegros, enquanto Felipe descontou para o Tigre.

O Timãozinho triunfou sobre o Criciúma sob olhares importantes. O presidente Augusto Melo, o técnico do profissional António Oliveira e outros membros da diretoria corintiana marcaram presença na Fazendinha para prestigiar o sub-17 do clube.

O Alvinegro paulista, assim, garantiu vaga nas oitavas de final da competição nacional. Agora, a equipe do Parque São Jorge aguarda seu adversário, que sairá do confronto entre Internacional e Grêmio. A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira.

O Corinthians vai em busca do bicampeonato em sua oitava participação na Copa do Brasil sub-17. O único título do clube na categoria foi conquistado em 2016, quando bateu o Sport por 4 a 2 na decisão.

O jogo

A primeira grande chance da partida surgiu com segundos de jogo. Após receber ótimo lançamento, Gui Negão saiu cara a cara com o goleiro adversário, mas pegou mal na bola e mandou por cima do gol.

E foi aos sete minutos que o Alvinegro paulista abriu o marcador. Vitinho recebeu na direita e cruzou rasteiro na grande área. Gui Negão deixou passar e Kauã dominou. A bola subiu um pouco, mas o camisa 11 acertou um lindo voleio para inaugurar o placar na Fazendinha.

Aos 44 minutos, o Timãozinho teve chance de ouro para ampliar. Kauã recebeu lindo passe nas costas da marcação do Criciúma e chutou rasteiro, mas o goleiro rival saiu do gol e fez a defesa, evitando o que seria o segundo gol alvinegro no confronto.

Aos cinco minutos da etapa final, Yago achou linda enfiada para Luiz Fernando dentro da área. O camisa 7 do Corinthians chutou cruzado, rasteiro, mas não pegou bem e mandou pela linha de fundo.

Aos nove minutos, o Alvinegro chegou com perigo novamente. Luiz Fernando fez grande jogada dentro da área, driblou o marcador adversário e finalizou dentro da área, mas parou no goleiro Lucas novamente.

O Timãozinho ampliou a vantagem sobre o Tigre aos 38 minutos. Gui Negão deu passe de calcanhar para Denner, que avançou pelo lado esquerdo. O lateral cruzou rasteiro e Rodrigão estava lá para completar para o fundo da rede: 2 a 0. Já nos acréscimos, Cauã cometeu pênalti e, na cobrança, Felipe descontou para o Criciúma. Aos 49, o goleiro Arthur ainda salvou o Timão de levar o empate com uma defesa crucial.