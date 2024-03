Com jogadores convocados, São Paulo e Palmeiras podem ter problemas na fase decisiva do Paulista

São Paulo e Palmeiras foram representados por Rafael e Pablo Maia, Murilo e Endrick, respectivamente, na primeira convocação do técnico Dorival Júnior à Seleção Brasileira. Eles disputarão amistosos contra Inglaterra e Espanha em março e podem desfalcar as equipes na fase decisiva do Campeonato Paulista.

Os jogos das quartas e semifinais do Estadual estão previstos para os dias 17 e 27 de março, segundo o calendário que foi divulgado pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Já a apresentação dos atletas à Seleção será dia 18, só um dia após as quartas de final do Estadual.

Dependendo da programação da CBF, os atletas poderão participar normalmente da segunda fase do Paulistão. Isso, claro, se o São Paulo chegar até lá. Enquanto o Palmeiras já está classificado, o time tricolor ainda não garantiu a sua vaga, mas lidera o Grupo D, com 18 pontos.

Já as semifinais ocorrem apenas um dia após o jogo da Seleção contra a Espanha, colocando em xeque a presença de Rafael, Pablo Maia, Murilo e Endrick em uma eventual partida desta fase da competição.

Antes de se apresentaram à delegação brasileira, os jogadores se enfrentam neste domingo, às 20h (de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. O clássico entre São Paulo e Palmeiras será disputado no Morumbis.

Já a Seleção Brasileira enfrenta a Inglaterra no dia 23 de março, às 16 horas (de Brasília), em Wembley, em Londres. No dia 26, o Brasil encara a Espanha, às 17h30, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.