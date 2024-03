Dorival diz que Brasil voltará à final de Copa: 'Me programei pra isso'

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

Dorival Júnior atendeu à imprensa após fazer sua primeira convocação pela seleção brasileira na tarde de hoje (1), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O treinador comentou sobre o curto tempo de preparação para os amistosos.

Dorival Júnior

O que aconteceu

A convocação foi para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, que serão realizados nos dias 23 e 26 de março.

As duas partidas contra as seleções europeias serão os últimos testes antes da convocação para a Copa América 2024, nos Estados Unidos, que começa em junho.

Dorival tenta revigorar a seleção depois de um 2023 complicado. O ano foi marcado pelo comando interino de Ramon Menezes e a rápida passagem de Fernando Diniz.

O que mais Dorival disse

Situação de Richarlison

"Lasmar teve um contato pela manhã sobre o Richarlison. Estão otimistas. Alinharam a situação e estará em condições logo à frente. Não veem uma situação que seja um problema. Acreditam em uma solução rápida. Assim como em relação ao Marquinhos."

Pressão por resultado

"Com relação a resultado, vivemos nossa vida sempre em busca. Não tem como fugirmos disso, ainda mais no cargo em que estamos. É natural a expectativa pela estreia e que voltemos a jogar dentro do que estamos acostumados a ver a nossa seleção. Isso já vinha sendo mostrado nas últimas partidas, independentemente dos resultados não estarem acontecendo. Tempo um tempo mínimo, não pode soar como uma bengala para que de repente não tenhamos uma equipe competitiva. Nossa obrigação é tentar fazer o melhor sempre, vamos colocar uma equipe em condições de brigar com qualquer seleção. Tempo não temos, mas precisamos acelerar esse processo e é o que estamos acostumados a fazer nos clubes. É um costume que já está enraizado em todos nós."

Caras novas

"Em casa seria mais fácil fazê-lo. Nos sentíamos mais seguros porque não tinha que externar as opiniões que tínhamos naqueles momentos. Agora é diferente, responsabilidade é muito grande, temos que ter cuidado sempre porque mexemos com profissionais de excelente nível e que estão buscando espaço. É natural que dos muitos nomes levantámos só possamos contar com 26 em um primeiro momento, seriam 23 até, o que seria ainda mais apertado. É uma relação inicial. Espero que todos entendam que o trabalho continua. Hoje e amanhã já estaremos observando jogos e esses nomes podem alternar ao longo do tempo. Temos uma pré-lista inicial que pode aumentar ou alguns nomes saírem em determinado momento, mas o importante é que todos estarão sendo monitorados. É uma obrigação de todos nós e não fugiremos dessa responsabilidade. Não foi fácil a elaboração de uma lista, temos que pensar em muitos aspectos e detalhes, além do principal que é o encaixe tático de todos esses nomes. É o que vamos tentar fazer nesse curto espaço que teremos."

Clube e seleção

"Trabalho é muito diferente, inclusive você tem uma partida jogada pelo clube e no dia seguinte já está em campo tentando as correções. Na seleção é diferente. Teremos dez dias a partir da apresentação dos jogadores e poucos dias entre apresentação e partida inicial. Não é um trabalho fácil, estou tentando me adaptar rapidamente a tudo isso. O primeiro mês foi bem complicado, confesso a vocês. 20 anos tendo uma rotina de trabalho e de repente tendo que mudá-la para que nos adaptemos a essa nova condição, mas essa adaptação é rápida. Tentei me preparar muito para vivenciar um dia como esse. Espero que não seja problemático esses pequenos detalhes. O principal é termos uma equipe confiável rapidamente para que todos vocês fiquem satisfeitos com tudo que estejam vendo."

Esquema

"Baseamos a convocação em cima de alguns aspectos táticos que a partir de hoje começamos a desenhar de uma maneira mais direta. Até então, a preocupação foi tentarmos alinhar esses nomes dentro de uma concepção inicial. A partir de agora detalhar um pouco mais e procurar um encaixe de peças até o momento em que tenhamos os jogadores em campo. Esse vai ser nosso grande desafio. Até então, nos preocupamos muito com o momento de cada um e as qualidades que representavam para buscarmos um momento teórico e a partir de agora tentarmos colocar isso em um sistema que os deixem um pouco mais confortáveis."

Trabalho diário

"Observações. Muitas. O maior número de jogos possíveis para detalhar os atletas, características, funções? Atletas atuando em posições distintas das que atuaram no país. Vimos atacantes jogando no meio-campo. Muito jogadores que foram observados, mas se lesionaram no processo. Pode acontecer nos próximos dias e temos que estar preparados. Muitos contatos, vimos jogos no país. Temos quatro equipes rodando vendo jogos selecionados. A partir de agora continuaremos e ampliaremos o leque, abrindo para alguns campeonatos e continuaremos os contatos quase que diário com os atletas. Temos reuniões frequentes com o doutor Rodrigo. Trabalho variou muito e fez com que buscássemos uma aproximação mais rápida com atletas e comissões, conhecendo detalhes que possam nos ajudar a diminuir o impacto de nos reunirmos, colocarmos uma equipe em campo e alguns dias depois estarmos jogando contra equipes fortes e poderosas como Inglaterra e Espanha."

Novo ciclo, Europa x Brasil

"Não podemos nos esquecer que estamos no início de temporada aqui dentro. Temos os melhores jogadores fora do nosso país. Qualquer destaque que aconteça em uma competição, na sequência ele fatalmente estará fora do seu clube. Eu acredito que pelo número considerável de jogadores que avaliamos, temos até uma mescla considerável. Não me preocupei com isso naturalmente, mas dei uma atenção principalmente a merecimento. Acho que a convocação foi mais nesse sentido, tentando buscar o máximo de cada um. Muitos outros tem merecimento para também aqui estarem e para uma lista restrita você não pode tê-los. Volto a dizer que estarão sendo observados, muitos já os conheço, alguns teremos o primeiro contato. O importante é que as observações não irão parar a partir dessa lista."

Nomes que já conhece

"Quando você tem dúvidas e os jogadores se assemelham, é natural que no momento de uma definição, nós já temos um conhecimento prévio de cada um deles, possa ter influenciado, não tenha dúvidas. A grande maioria aqui já foram meus atletas. Desde Bento, se fosse Alisson, Danilo, enfim. Passando por nomes aqui, devo ter encontrado com a grande maioria deles em algum momento da minha carreira. É natural que já os conhecendo e tendo uma noção daquilo que podem entregar, acredito que de modo geral o merecimento de todos eles é muito claro. Ficamos em dúvida em relação a muitos nomes, alguns de dentro do país e outros de fora, mas acreditamos que encontramos um equilíbrio dentro do que buscávamos. Todos estão aqui por merecimento, em grandes clubes, jogando em alto nível, sendo titulares e em condições de poderem dar um grande retorno à nossa seleção."

Jogadores jovens

"Passa por uma mescla. São jogadores que já estão há algum tempo em seus clubes, atuando como titulares e com números interessantes. Acredito que seja um passo além em suas carreiras, um passo esperado, um passo que se prepararam para um momento como esse. São jovens, sim, mas experientes. Mais que isso, temos jogadores aqui dentro experientes que já possuem uma, duas Copas do Mundo. Não vejo como problema ou empecilho. Temos que colocá-los, dar o máximo de liberdade possível com organização para que possam fazer o seu melhor. E tenho certeza que podem fazer muito."

Psicológico

"Tenho que ter consciência do histórico e da responsabilidade do momento, mas acima de tudo a tranquilidade para que possamos encontrar um novo caminho. Futebol brasileiro se reinventa rapidamente, tem jogadores de altíssimo nível para voltarem a acreditar. É uma virada de chave que cada um deve dar, uma colaboração um pouco maior de cada um de nós. Acho que isso será fundamental nesse processo. Nao vejo como o jogo da vida, ainda que seja importantíssimo. Mas temos que ter consciência que é um reinício para muitos aqui. Que tenham tranquilidade e equilíbrio, mas que acima de tudo sintam mais esse momento e cada um de nós que os briguemos a nos responsabilizar cada dia mais por nossa seleção. Acho que esse vai ser o caminho para que encontremos a volta dos bons resultados. Vai acontecer, não tenho dúvidas. Mas esse momento de todos nós tem que ser trabalhado para que possa voltar à normalidade, isso é obrigação de todos nós que aqui estamos sendo a comissão técnica."

Convocação pronta pra 2026 ou 2030?

"Acredito em uma reformulação como vem sendo desenvolvida. Quando eu falo em recuperação em relação aos últimos resultados, não temos que ficar culpando ninguém. Acabou acontecendo e serviu como alerta. Não falo de uma mudança brusca, falo de voltarmos a uma normalidade, o respeito que o futebol brasileiro sempre teve lá fora, jamais soando como uma crítica. FUtebol brasileiro precisa disso e temos que encarar esse fato. Não podemos deixar que esses resultado perdurem. Eu não penso lá na frente, peso na Copa daqui a dois anos e meio. Nós teremos resultados que podem surpreender. Acreditem, confiem no trabalho. Nós nos preparamos muito para que isso um dia aconteça. Não tenho dúvidas que nós estaremos presentes em uma decisão de Copa, nosso trabalho será voltado a isso. Tenho uma confiança muito grande. Não penso a longo prazo porque aprendi assim no Brasil e vocês me ensinaram dessa forma. Fui formado e forjado dentro de competições que você tem que ganhar, se não o seu caminho será complicado. Pra mim, o campeonato é esse. Nós estaremos daqui a pouco em uma final de Copa do Mundo e eu me programei para esse momento e podem ter certeza que vamos alcançar com trabalho, dedicação, entrega e uma mudança de comportamento de todos nós. Se isso não acontecer, naturalmente ficará mais difícil, mas podem ter certeza que não faltará trabalho e dedicação para que encontremos nosso caminho novamente e o respeito de todos em relação a essa camisa."

Neymar

"Ney está sendo monitorado. Está tentando acelerar o processo. Temos que respeitar os protocolos, uma lesão bem complicada. É um grande profissional, sabe da importância dele e fará de tudo para estar o mais rápido possível com todos nós."

Análise prévia e lesionados

"Natural que tenha tido um ou outro nome que faria parte do nosso inicial. Não quer dizer que talvez não encontremos outros que possam ocupar esse espaço. Grandes mudanças? Eu não vejo por esse lado. São todos jogadores conhecidos, com vivência, alguns jovens, mas jovens com experiência, que dificilmente vão sentir vestirem uma nova camisa. Até outro dia o Beraldo era um jogador do São Paulo vivendo um momento com toda a equipe de questionamento, hoje é titular do PSG e está no clube há 60 dias. Rafael passou 32 partidas sem tomar gols no ano passado. Pegando cada um deles, não tenho dúvidas que são jogadores preparados para vestirem nossa camisa e farão um papel muito bonito nesses dois jogos."

Vini Jr

"Conversamos bastante com ele, mas é engraçado que ele assimila de uma maneira muito natural tudo que está acontecendo e não acredito que venha ser um problema. É um atleta acima de tudo muito bem preparado. Pela pouca idade que tem, ele tem uma capacidade de assimilação interessante. Tem qualidade e capacidade suficiente para se responsabilizar ainda mais e ocupar um espaço importante dentro da seleção."

Diagnóstico defensivo

"As alterações não são em relação à última partida da seleção, que estava em um processo de evolução interessante. Conheço processo do Diniz e sei o quanto a equipe começava um novo momento. Dentro do desenho que preparamos para a seleção, eu precisava de algumas alterações. Não quer dizer que não tenhamos os jogadores (defensivos) de volta ao grupo."

Paquetá

(Rodrigo Caetano) "É simples o caso do Paquetá. Ele segue jogando normalmente, não teve qualquer tipo de punição em cima dele. Não diz respeito a nós julgarmos. É um atleta de altíssimo nível, não tem qualquer tipo de investigação ou acusação em curso, pelo menos por enquanto. E não seríamos nós que iríamos determinar isso, pelo contrário. O conheço porque na época em que eu estava no FLamengo foi feita a transição, fico feliz por ele ter atingido a maturidade e essa confirmação como jogador extra-classe que se tornou. Por tudo isso, se faz por merecer na parte técnica, aqui ele está e aqui seguirá se confirmar tudo que a gente espera dele."

Já sabe os titulares?

"Temos o desenho inicial, mas nada que não possa se alterar. Acho que vamos ter o desenho real do que queremos quando estivermos em campo. A partir de agora vamos trabalhar muito em cima disso, o que vamos desenvolver nos poucos dias que teremos para que possamos acelerar o processo para dois jogos tão complicados."

Volantes x Meias

"Temos alguns jogadores com funções, temos Andreas, Paquetá. Os próprios volantes que falam segundo volantes, mas pra mim são meias, alguns de chegada, outros de criação. Estamos cientes de que é uma posição que tem faltado em muitos clubes. Por isso estamos readaptando volantes para funções de criação. Nessa própria situação, eu também coloco o Rodrygo como jogador que pode executar essa função. Por isso que nós, percebendo que temos alguns jogadores que são curingas, procurei um reforço no meio-campo para que estejamos mais protegidos em determinados momentos de uma partida."

Caso Fortaleza

"Estamos solidários e temos respeito muito grande aos atletas e comissão do Fortaleza que passaram por momentos complicados. Tenho certeza absoluta que não foi a torcida do Sport, mas meia dúzia totalmente descontrolada e que merece uma punição muito séria. Está na hora de uma medida de todos nós juntos, com o Ministério Público podendo intervir em uma situação que está ficando muito complicada e que daqui a pouco fatalmente poderemos ter situações ainda piores. É um apelo de todos nós profissionais que clamamos pela ordem em nosso país. Precisamos da atuação de todos os envolvidos."

Divisão de trabalho

(Rodrigo Caetano) "Não foram muitos clubes, mas foi muito tempo. É diferente. Estou me adaptando ainda também, ainda é tudo muito inicial. Meu papel é dar o melhor suporte possível na infra-estrutura física e de pessoas para a comissão técnica e para os atletas. CBF é o órgão máximo do futebol brasileiro e prima por ter as melhores condições para que o atleta quando chega aqui saiba que chegou na seleção mais vencedora do mundo e que ele aqui vai ter uma condição, se não superior, no mínimo igual aos grandes clubes da Europa. É nossa missão. Que esse curto período que temos juntos seja transformado em um grande ambiente. Esse é o maior desafio. EM clubes, temos período maior de convívio, quando o resultado não vem no domingo, logo a seguir já tem jogo na quarta e aqui não existe. Esse período em que estivermos juntos, precisamos transformar o ambiente em vitórias. O último recorte (de resultados) não foi bom, mas não quer dizer que o trabalho não tenha sido. Estamos aqui na seleção e se existe algo que não me preocupo é que vamos representar bem o país, são grandes talentos e grande profissionais também. Ainda estamos montando um pouco mais dessa nossa equipe fora de campo para que na apresentação dos atletas eles possam perceber isso, não vai faltar nada aqui, tenho apoio do presidente para isso."

