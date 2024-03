Fórmula 1: Verstappen supera Ferrari e é o pole do GP do Bahrein

Max Verstappen (Red Bull) é o primeiro pole position da temporada 2024. O atual tricampeão mundial bateu a dupla da Ferrari, fez 1:29;179 e largará na primeira colocação do Grande Prêmio do Bahrein da Fórmula 1. Charles Leclerc (Ferrari) é o segundo e George Russell (Mercedes), o terceiro.

O que aconteceu

Verstapen só assumiu a ponta do classificatório no Q3. O holandês foi o segundo mais rápido no Q2 e o terceiro no Q1.

A Ferrari dominou grande parte da classificatória. Carlos Sainz foi o mais rápido no Q1 e Charles Leclerc comandou o Q2, com direito a virada sobre Max Verstappen na última volta.

Russell surpreendeu e assegurou a terceira colocação, enquanto Lewis Hamilton (Mercedes) largará em nono. Está é a última temporada de Hamilton pela Mercedes.

O Grande Prêmio do Bahrein será amanhã, às 12h (de Brasília). A corrida acontece no sábado por conta do ramadã, mês sagrado para os muçulmanos.

Veja o resultado da classificatória

Verstappen and Leclerc start on the front row for the season opener #F1 #Bahrain pic.twitter.com/Kmz6j1Jv7E -- Formula 1 (@F1) March 1, 2024

Q2

Verstapen comandou grande parte do Q2, e foi ultrapassado por Leclerc na última volta. O piloto da Ferrari fez 1:29.165 para assumir a liderança.

Sainz foi o terceiro mais rápido, seguido por Lewis Hamilton. Já a dupla da MacLaren — Lando Norris e Oscar Piastri — foi a última classificada para o Q3.

Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Alexander Albon, Daniel Ricciardo e Kevin Magnussen foram eliminados.

Q1

Ferrari e Alpine foram as primeiras a ir para a pista, e Sainz foi o mais rápido. O espanhol teve o melhor tempo no último treino-livre, realizado na manhã de hoje.

O espanhol segurou Max Verstappen e Stroll, e terminou o Q1 na primeira colocação. O piloto da Ferrari fez 1:29.909.

Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Estaban Ocon e Pierre Gasly foram os eliminados.