CBF anuncia Juan Santos como coordenador executivo geral

Do UOL, em São Paulo (SP)

A CBF anunciou na tarde de hoje (1º) o ex-zagueiro Juan Santos como novo coordenador executivo geral das seleções masculinas. Ele foi apresentado durante a primeira convocação do novo técnico Dorival Jr.

O que aconteceu

Juan é mais um nome indicado por Dorival Jr. Eles trabalharam juntos no Flamengo em 2018 e em 2022.

Dorival pediu dois diretores quando acertou com a CBF, sendo um de perfil de mercado e outro mais boleiro. Rodrigo Caetano já havia sido contratado para preencher uma das vagas e Juan chega para a outra.

Juan se aposentou em 2019 e desde então ocupou alguns cargos no Flamengo. Antes de sair, a função dele era ser um elo entre o elenco, comissão técnica e diretoria.

O raciocínio na CBF

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues definiu como prioridade restaurar o departamento de seleções. Ele chegou a acumular funções, mas percebeu, ainda na reta final de 2023, que precisaria povoar o setor.

A CBF também está próxima de fechar com Cícero Souza, do Palmeiras. O presidente já conversou com Leila Pereira e obteve a liberação da mandatária.

A busca para o perfil de coordenador era justamente um ex-jogador com histórico na seleção. A tentativa mais recente foi Filipe Luís, que rejeitou para iniciar a carreira como técnico no sub-17 do Flamengo.